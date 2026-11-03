Mega da Virada 2026 tem prêmio de mais de R$ 1 bilhão; veja como apostar

RESUMO ＋ As apostas para a Mega da Virada 2026 começaram nesta terça-feira, 3, com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão e prazo até as 22h de 31 de dezembro. O concurso especial nº 3100 será sorteado às 11h de 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Já é possível apostar na Mega da Virada 2026. Com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão, os jogos do concurso especial nº 3100 podem ser registrados a partir desta terça-feira, 3, até as 22h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, último dia do ano.

O sorteio está programado para 11h de 1º de janeiro de 2027 no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, em São Paulo.

Como apostar na Mega da Virada 2026

Os interessados podem apostar presencialmente em uma das mais de 13 mil casas lotéricas da Caixa espalhadas pelo país.

Para quem prefere fazer a aposta pela internet, o cadastro pode ser realizado no portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial, disponível para celulares Android e iOS.

Clientes da Caixa também têm a opção de registrar os jogos pelo Internet Banking. No caso do aplicativo, porém, é necessário estar em território brasileiro. A plataforma utiliza a geolocalização para verificar a localização do usuário, já que as apostas são permitidas apenas no Brasil.

O prazo para participar termina às 22h de 31 de dezembro. Após esse horário, não serão aceitos novos jogos para o concurso.

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível escolher mais números no mesmo jogo, mas o valor cobrado aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio reservado à faixa principal é repassado aos ganhadores da quina, que acertam cinco números.

Se também não houver vencedores nessa categoria, o valor é destinado aos apostadores que acertarem a quadra, com quatro dezenas.