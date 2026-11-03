Mega da Virada 2026 tem prêmio de mais de R$ 1 bilhão; veja como apostar

Mega da Virada 2026: prazo para participar termina às 22h de 31 de dezembro (TOMAZ SILVA/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h37.
As apostas para a Mega da Virada 2026 começaram nesta terça-feira, 3, com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão e prazo até as 22h de 31 de dezembro. O concurso especial nº 3100 será sorteado às 11h de 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Já é possível apostar na Mega da Virada 2026. Com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão, os jogos do concurso especial nº 3100 podem ser registrados a partir desta terça-feira, 3, até as 22h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, último dia do ano.
O sorteio está programado para 11h de 1º de janeiro de 2027 no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, em São Paulo.
Os interessados podem apostar presencialmente em uma das mais de 13 mil casas lotéricas da Caixa espalhadas pelo país.
Para quem prefere fazer a aposta pela internet, o cadastro pode ser realizado no portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial, disponível para celulares Android e iOS.
Clientes da Caixa também têm a opção de registrar os jogos pelo Internet Banking. No caso do aplicativo, porém, é necessário estar em território brasileiro. A plataforma utiliza a geolocalização para verificar a localização do usuário, já que as apostas são permitidas apenas no Brasil.
O prazo para participar termina às 22h de 31 de dezembro. Após esse horário, não serão aceitos novos jogos para o concurso.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível escolher mais números no mesmo jogo, mas o valor cobrado aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.
Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio reservado à faixa principal é repassado aos ganhadores da quina, que acertam cinco números.
Se também não houver vencedores nessa categoria, o valor é destinado aos apostadores que acertarem a quadra, com quatro dezenas.
As apostas podem ser registradas até as 22h, no horário de Brasília, de 31 de dezembro de 2026. Após esse horário, não serão aceitos novos jogos para o concurso.
O sorteio da Mega da Virada 2026 está marcado para as 11h de 1º de janeiro de 2027. O concurso será realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil casas lotéricas da Caixa, no portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou pelo Internet Banking para clientes da Caixa. No aplicativo, o usuário deve estar no Brasil, com localização verificada por geolocalização.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta quando o apostador escolhe mais números no mesmo jogo.
Não, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal será dividido entre os ganhadores da quina e, se também não houver vencedores nessa faixa, entre os acertadores da quadra.