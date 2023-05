Coroação do Rei Charles III: 10 melhores filmes e séries sobre a monarquia britânica para assistir

Neste sábado, 6, o rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, serão coroados na Abadia de Westminster, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury.

São várias as intrigas da Família Real desde a coroação da rainha Elizabeth II, em 1953, até a coroação de Charles III. Tantas que renderam temas de filmes e séries mundialmente famosos, que ajudam a compreender o cenário da realeza britânica.

Veja os 10 melhores filmes e séries sobre a família real:



The Crown

Uma das séries mais reconhecidas da Netflix - a qual a própria rainha costumava assistir - já conta com quatro temporadas. O seriado fala sobre a vida da Rainha Elizabeth II, abordando os anos 1940 até o presente momento. Todas as intrigas, dificuldades, contatos e problemas dos 70 anos de reinado ficam cada vez mais intensos, num apanhado que mistura ficção e realidade.

Lady Di: suas últimas palavras

Seguindo a linha dos documentários, um que conta bem a história real da realiza britânica é "Lady Di". O filme, da National Geographic, traz desde entrevistas à vídeos gravados dentro do Palácio Kensington, em Londres, abordando a história da princesa Diana (e de sua morte misteriosa).

É de comum conhecimento que Diana concedeu entrevistas secretas, sobretudo ao jornalista Andrew Morton.

Spencer

Um dos filmes mais recentes contados sobre a realiza é "Spencer", estrelado por Kristen Stewart. Focado na história de Diana, o longa-metragem aborda todo o processo do casamento entre a princesa e o então Príncipe Charles. Spencer conta a história do que aconteceu durante aqueles dias decisivos, antes do divórcio e de todos os rumores.



Elizabeth: A Era de Ouro

Um dos filmes mais antigos e mais relevantes sobre a realeza britânica é "Elizabeth: A Era de Ouro", que conta com um elenco composto por Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Clive Owen. O longa conta a história da Rainha Elizabeth I, que ficou quase 30 anos no poder e enfrentou ameaças de todos os lados. O filme aborda bastante a relação de quase guerra entre a Inglaterra e a Espanha e levou um Oscar de Melhor Figurino em 2008.



Rei Charles III

Em uma grande ficção, o filme dedicado ao agora Rei Charles III conta como seria a história quando a rainha Elizabeth II deixasse o trono ao filho. O longa, da BBC, é baseado em uma peça de teatro, acalmada pelos Críticos do West End de Londres. Foi lançado em 2017.

Harry & Meghan

Em série documental, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan, explicam como foi o caminho dentro da Família Real e os motivos para sua saída. Todos os detalhes são contados pelo casal, desde momentos conflituosos a outros mais carinhosos.

Margaret - A Princesa Rebelde

Saindo um pouco do núcleo da rainha Elizabeth II e do agora Rei Charles III, esse filme conta a história de Margaret, irmã mais nova da rainha, conhecida como a princesa rebelde. Margaret sempre foi contra várias das tradições da realeza e o documentário conta com entrevistas inéditas que comprovam seu veredito.

Os Windsors: Uma Família Real

Essa série de 2020 conta, em seis episódios, como foi a ascensão da família real ao longo dos anos. Com base documental, a minissérie traz a história desde a morte de Jorge V até à nova geração, antes da morte da rainha Elizabeth II.

Elizabeth II - A Rainha

O filme, de 2006, se passa logo após a morte da Lady Di e tudo o que se sucedeu depois do acontecimento do século. A história é baseada na vida de Elizabeth II, interpretada por Helen Mirren - que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo papel.

Diana: The Musical

Por fim, das várias adaptações que contam a história de Diana Spencer, há um musical que aborda a história de uma das princesas mais adoradas de todos os tempos.