Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do documentário Filho da Mãe, que reúne momentos únicos e nunca antes vistos da vida pessoal e profissional de Paulo Gustavo. Já na Netflix, duas estreias, incluindo a comédia de Natal Murderville: Quem Matou o Papai Noel?, e a segunda temporada de Last Chance U: Basquete.

Filho da Mãe (Prime Video)

O documentário Filho da Mãe reúne momentos únicos e nunca antes vistos da vida pessoal e profissional de Paulo Gustavo. O filme também fala sobre a relação de Paulo com sua mãe, grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal de "Minha Mãe é Uma Peça", um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro.

Murderville: Quem Matou o Papai Noel?

O detetive sênior Terry Seattle (Will Arnett) está de volta para resolver um caso importantíssimo. Em parceria com os convidados famosos Jason Bateman e Maya Rudolph, ele precisa descobrir quem matou o Papai Noel. Mas a pegadinha é: Jason e Maya não receberam o roteiro e não fazem ideia do que está por vir. Ao lado de Terry Seattle e encarando um monte de surpresas, eles precisarão improvisar toda a investigação e descobrir quem é o assassino.

Last Chance U: Basquete

A série aclamada pela crítica e indicada ao Emmy volta à East Los Angeles College (ELAC) para mais uma vez lançar um olhar honesto e realista sobre o mundo do basquete universitário nos EUA. Com direção de Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald, a produção retoma os acontecimentos um ano após o término repentino e dramático do campeonato da ELAC, em 2020, por causa da pandemia de covid-19.

O técnico John Mosley está animado para voltar às quadras com a nova formação dos Huskies que inclui atletas talentosos e problemáticos da 1ª divisão em busca de uma última chance de realizar o sonho de jogar profissionalmente. Nos momentos de folga, os jogadores conseguem se abrir sobre seus problemas, como instabilidade familiar, saúde mental, falta de moradia, entre outros. Ao longo de oito episódios, você acompanha a trajetória de uma equipe que tenta superar desafios pessoais e luta por um lugar ao sol.

Eu, Um Outro

Na história, conhecemos Luca, Thalles e Raul, que compartilham um elemento comum: nasceram como mulheres biológicas. Luca deixou sua cidade natal há 12 anos e, apesar disso, ainda mantém vínculos com o local e as pessoas. Desta vez, ele decidiu ir atrás de Ana, seu primeiro amor, que não via desde que era uma menina.

Na jornada, ele cruza o caminho com outros dois homens trans. Raul é um estudante de filosofia, mas quer ser professor, e Thalles é um segurança que odeia seu trabalho e enfrenta burocracia e preconceito para registrar seu nome masculino. O que todos têm em comum é a urgência de viver uma vida que acabou de começar.

Disponível no Google Play, Youtube FIlmes, Apple (Itunes), Vivo Play e Claro TV+.

Se Essa Rua Fosse Minha (Sesc Digital)

Até 31 de dezembro, o Sesc Digital apresenta a Mostra Sesc de Cinema Paulista, com produções nacionais exibidas online gratuitamente na plataforma Sesc Digital. Entre os filmes, o documentário Se Essa Rua Fosse Minha. A produção revela um outro aspecto da cidade maravilhosa, que não se vê nos cartões postais. Em uma pequena rua do centro, quatro indivíduos compartilham aspectos íntimos de sua luta diária por sobrevivência enquanto aguardam por soluções incertas.

