Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro lançamentos, incluindo a adaptação do livro de Jane Austen, Persuasão e a série Resident Evil. Já na Apple TV+ a série de suspense Black Bird.

Persuasão (Netflix)

O livro homônimo foi a última publicação de Jane Austen. Dois séculos depois, ganha uma versão em longa-metragem. Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot (Dakota Johnson) é uma mulher fora do padrão com estilo moderno. Quando Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), o homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, Anne precisa escolher entre abandonar o passado e ouvir o coração quando se trata de dar uma nova chance.

Resident Evil: A Série (Netflix)

Em 2036, 14 anos após a dor causada por Joy, Jade Wesker luta para sobreviver em um mundo tomado por chocantes criaturas sedentas de sangue. Em meio a essa carnificina, ela é assombrada pelo passado em New Raccoon City, pela ligação do pai com a sinistra Umbrella Corporation e principalmente pelo que aconteceu à irmã, Billie.

D. B. Cooper: Desaparecimento no Ar (Netflix)

A série analisa a busca de 50 anos para encontrar o homem misterioso que sequestrou um avião

de passageiros da Northwest em novembro de 1971, escapou com 200 mil dólares e nunca mais

foi visto. Cinco décadas, poucas pistas e muitos suspeitos depois, a identidade do sequestrador D.B. Cooper continua sendo um dos maiores mistérios do século 20.

Como Mudar sua Mente (Netflix)

O premiado cineasta Alex Gibney e o escritor best-seller do New York Times Michael Pollan apresentam esta série documental em quatro partes, cada uma sobre uma substância alucinógena diferente: LSD, psilocibina, MDMA e mescalina. Com Pollan como guia, exploramos o novo renascimento das drogas psicodélicas e analisamos contextos históricos quase esquecidos para explorar o potencial dessas substâncias para curar e alterar mentes e culturas.

Black Bird (Apple TV+)

Quando o herói do futebol do ensino médio e filho do policial Jimmy Keene (Taron Egerton) é condenado a 10 anos de prisão, ele tem a escolha de uma vida: entrar em uma prisão de segurança máxima para criminosos insanos e fazer amizade com um suspeito de serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser), ou ficar onde está e cumprir sua pena inteira sem possibilidade de liberdade condicional.

Keene rapidamente percebe que sua única saída é obter uma confissão e descobrir onde os corpos de várias jovens estão enterrados antes que o apelo de Hall seja aprovado. Mas será que este suspeito assassino está dizendo a verdade? Ou é apenas mais um conto de um mentiroso em série?

