Do papel para o streaming

As opiniões se dividem entre os que preferem os conteúdos originais literários e os que gostam mais das adaptações para as telas. No ano passado, as premiações de cinema contaram com diversas produções premiadas baseadas em livros, como Duna, A Tragédia de Macbeth, Casa Gucci e A Filha Perdida. Recentemente, no streaming, outros livros ganharam versões em forma de filmes e séries. Confira.

Iluminadas

O thriller homônimo da escritora sul-africana Lauren Beukes foi relançado pela Intrínseca no final de abril e ganhou adaptação para série, com Wagner Moura na produção e no elenco, ao lado de Elisabeth Moss. A história se passa em duas eras. Em 1931, Harper Curtis (Jamie Bells), um andarilho violento, invade uma casa abandonada que esconde um segredo chocante: uma vez dentro dela, a pessoa é capaz de ser transportada no tempo. No local, ele encontra nomes de garotas que brilham diante de seus olhos e decide viajar no tempo para encontrar as “meninas iluminadas” e matá-las. Com o assassino voltando no tempo após cada homicídio, seus crimes são perfeitos e impossíveis de ser rastreados. Já em 1992, Kirby Mazrachi (Moss) foi vítima de um ataque que por pouco não a levou à morte. Diferentemente das outras meninas iluminadas, ela sobreviveu e está pronta para ir atrás do homem que tentou matá-la. Disponível na ­Apple TV+ e pela Editora ­Intrínseca.

A Serpente de Essex

Lançado no início de maio pela Intrínseca, o livro foi adaptado para série. Em um recomeço após a morte do marido, Cora Seaborne (Claire Danes) troca a Londres vitoriana por um vilarejo no condado de Essex. Acompanhada do filho e da babá do garoto, ela se surpreende com uma história local: a de uma serpente que ataca quem atravessa os pântanos das redondezas, podendo até causar terremotos. Ainda que os moradores locais estejam assustados com a lenda, Cora fica atraída pela criatura e passa a buscá-la. Disponível na Apple TV+ e pela Editora Intrínseca.

Persuasão

O livro homônimo foi a última publicação de Jane Austen. Dois séculos depois, ganha uma versão em longa-metragem. Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot (Dakota Johnson) é uma mulher fora do padrão com estilo moderno. Quando Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), o homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, Anne precisa escolher entre abandonar o passado e ouvir o coração quando se trata de dar uma nova chance. A partir de 15 de julho na Netflix.

MÚSICA

As boas novas de Tim Bernardes

Com voz inconfundível, Tim Bernardes acaba de lançar seu segundo disco solo. Com faixas compostas entre 2018 e 2020, o álbum foi gravado no ano passado. Entre as canções estão o single Nascer, Viver, Morrer. Durante o próximo mês, o cantor fará turnê pelos Estados Unidos, acompanhando a banda Fleet Foxes. Tudo indica que o álbum siga o sucesso de Recomeçar (2017), que concorreu ao Grammy Latino em 2018.

Mil coisas invisíveis | Tim Bernardes | Coala Records | Disponível nas plataformas de streaming

LIVRO

A saga dos Fasano

Depois de fracassar ao abrir seu primeiro restaurante, Gero Fasano virou sinônimo de excelência na gastronomia e depois na hotelaria. Como? Ouvindo seus instintos. Ele aprendeu que o serviço deve ser invisível e hotel tem de ter cara de hotel, não de casa. A história dos 120 anos do grupo Fasano está contada neste primeiro livro lançado por Gero, com receitas de drinques e pratos italianos, fotos históricas, ilustrações de Filipe Jardim e textos de Luciano Ribeiro.

Fasano dal 1902... | Gero Fasano | Editora DBA | preço sob consulta nos hotéis da rede

REALITY SHOW

A grande família Gil

Com sobrenome de peso na música brasileira, a família Gil se une em casa para gravar um reality show

Pai de Bela, Preta, Nara e José, avô de Flor, Francisco e João, e um dos cantores e compositores mais importantes do país, Gilberto Gil abre as portas de sua casa para um reality show. Na família, as frutas não caem longe do pé. A série original da Amazon Em Casa com os Gil acompanhará a família do músico nos bastidores da preparação de uma turnê na Europa ­para celebrar seus 80 anos e que vai reunir todas as gerações no palco pela primeira vez. Em 2 horas e meia de gravação, divididas em cinco episódios, será possível conhecer o dia a dia de uma das famílias mais famosas da música brasileira, com o encontro de 15 membros além de Gil, em um retiro criativo de 20 dias no interior do Rio de Janeiro.

Câmeras acompanham os bastidores da preparação e momentos de intimidade, como discussões sobre o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade. Mas também é possível esperar por diversas músicas que marcaram gerações e a cultura do país. A turnê também será documentada e apresentada na segunda temporada, Viajando com os Gil.

Em Casa com os Gil | Amazon Prime Video | A partir de 24 de junho