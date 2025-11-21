Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na Netflix, estreia o filme O Filho de Mil Homens, baseado no livro de mesmo nome de Valter Hugo Mãe. Dirigido por Daniel Rezende, o longa tem elenco composto por Rodrigo Santoro, Johnny Massaro Rebeca Jamir, entre outros.

Já na Apple TV chega ao fim a quarta temporada de The Morning Show nesta semanada, uma ótima oportunidade para maratonar os episódios recentes. No novo ano, a redação lida com a fusão da UBA e da NBN em meio a desafios como deepfakes e teorias da conspiração.

Confira os melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana:

O Filho de Mil Homens (Netflix)

Adaptação audiovisual do livro de mesmo nome, de Valter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens conta a poética história de Crisóstomo, Isaura, Camilo e Antonino, quatro pessoas que vivem em ambientes opressivos e crescem sem a presença de uma família amorosa. Juntos, eles descobrem uma maneira de recriar a família tradicional à sua maneira para se tornarem, então, completos.

O filme leva direção de Daniel Rezende e tem elenco composto por Rodrigo Santoro, Johnny Massaro, Rebeca Jamir, entre outros.

Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh (Disney+)

Inspirada na chocante história real da família Murdaugh, a série conta a história de como uma dinastia de advogados influentes e ricos na Carolina do Sul, Estados Unidos, teve sua reputação destruída por uma série de crimes, culminando em um duplo homicídio.

O último episódio da temporada foi ao ar nesta semana e todos os capítulos estão disponíveis no streaming. A série é estrelada por Jason Clarke e Patricia Arquette.

The Morning Show: Temporada 4 (Apple TV)

A quarta temporada de “The Morning Show” começa na primavera de 2024, quase dois anos após os acontecimentos da terceira temporada. Com a fusão entre a UBA e a NBN concluída, a redação precisa lidar com novas responsabilidades, interesses ocultos e a natureza escorregadia da verdade em uma América polarizada.

Em um mundo dominado por deepfakes, teorias da conspiração e acobertamentos corporativos — em quem confiar? E como saber o que é realmente real?

Além de Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, o elenco conta com Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e o retorno de Jon Hamm.

Precisamos Falar sobre o Kevin (Mubi)

Adaptado do livro de mesmo nome de Lionel Shriver, o filme foi um dos mais emblemáticos dos anos 2010 sobre crianças e adolescentes psicopatas. Conta a história de Kevin que, aos 15 anos, mata 11 pessoas, entre colegas no colégio e familiares. Enquanto ele cumpre pena, a mãe Eva amarga a monstruosidade do filho.

A direção é de Lynne Ramsay e o elenco é composto por Tilda Swinton, Ezra Miller, John C. Reilly, entre outros.

Um Espião Infiltrado: Temporada 2 (Netflix)

A segunda temporada de Um Espião Infiltrado, com Ted Danson, está disponível na Netflix. A história acompanha Charles, um professor aposentado que, desde a morte de sua esposa, vive sem propósito. Preso a uma rotina monótona e com a relação cada vez mais distante de sua filha, ele se depara com o anúncio em busca de um detetive particular.

Para ver no cinema: A Natureza das Coisas Invisíveis

Quem prefere trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, entrou em cartaz nesta semana o filme A Natureza das Coisas Invisíveis, destaque no Festival de Gramado e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção também foi exibida no Festival de Berlim.

Glória, de 10 anos, passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá, conhece Sofia, uma menina que acredita que a piora da saúde da bisavó é culpa da internação. Unidas pelo desejo de escapar daquele ambiente, as duas encontram conforto na amizade. Quando a partida se torna inevitável, elas e suas mães seguem para um refúgio no interior de Goiás, onde vivem os últimos dias de um verão inesquecível.