Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na Netflix, chega ao streaming neste sábado Refém do Silêncio, clássico filme com Michael Douglas. O ator interpreta um psiquiatra vítima de um sequestro, que acaba mergulhando em um quebra-cabeça psicológico.

Já a HBO traz a primeira temporada de A Cadeia, que conta a história de um homem que passa a investigar uma grande conspiração após um incidente constrangedor no trabalho. A produção tem no elenco Tim Robinson, Lake Bell e Sophia Lillis.