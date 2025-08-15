Entre suspense e drama, séries e documentários, o feriado está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do documentário A Mulher da Casa Abandonada, baseado no podcast de sucesso do jornalista Chico Felitti. Já no Mubi, estreia do filme Beating Hearts, sobre uma história de amor impossível que resiste à desigualdade, ao crime e ao passar dos anos, com Adèle Exarchopoulos.

A Mulher da Casa Abandonada (Prime Video)

Depois da repercussão estrondosa do podcast de Chico Felitti, A Mulher da Casa Abandonada vira um documentário que aprofunda ainda mais na história que chocou o Brasil: Uma família brasileira que manteve uma mulher negra em condições análogas à escravidão, nos Estados Unidos. Dessa vez, com uma entrevista exclusiva com Hilda.

Fúria Primitiva (HBO)

Inspirado na lenda de Hanuman, um ícone que representa força e coragem, Fúria Primitiva é estrelado por Kid, um jovem anônimo que ganha a vida em um clube de lutas clandestinas onde, noite após noite, usando uma máscara de gorila, é espancado até sangrar por lutadores mais populares em troca de dinheiro. Após anos de raiva reprimida, Kid descobre uma maneira de se infiltrar no reduto da elite sombria da cidade. À medida que os traumas de sua infância vêm à tona, suas mãos misteriosamente marcadas desencadeiam uma campanha explosiva de vingança para acertar contas com os homens que lhe tiraram tudo.

Beating Hearts (Mubi)

No novo e ambicioso filme de Gilles Lellouche, Beating Hearts, um amor impossível resiste à desigualdade, ao crime e ao passar dos anos. Adèle Exarchopoulos e François Civil protagonizam esse romance explosivo como duas almas marcadas pela obsessão e pela redenção. Com uma estética eletrizante que mistura musical, drama e filme de assalto, esta história de amores cruzados entre classes percorre mais de uma década na França contemporânea.

Canções do Cárcere (Netflix)

Aos 15, ele matou uma pessoa. Três dias depois, seu irmão foi assassinado. Contando uma história emocionante de perdão, família e o poder transformador da arte, Canções do Cárcere combina música e narrativas em várias mídias, formando um álbum visual documental totalmente inovador.

Com uma narração objetiva e diários líricos, o músico encarcerado James “JJ’88” Jacobs revela suas dificuldades mais profundas, depois de ter provocado e sofrido danos violentos. Condenado à prisão perpétua, ele busca a paz e a cura enquanto percorre um caminho de amadurecimento nesta odisseia musical e documental composta atrás das grades.

Na Lama (Netflix)

Enquanto são levadas para a prisão, Gladys Guerra "la Borges" e um grupo de detentas, todas novatas no mundo carcerário, enfrentam uma situação extrema que as une para sempre. A partir desse momento, elas terão que encarar a vida na prisão, lutando contra as dificuldades do regime e os diferentes grupos que dominam o dia a dia por lá. Com as armas que cada uma traz de sua própria história, elas vão descobrir suas forças, fraquezas e aprender a conquistar seu espaço na prisão. En el barro acompanha a transformação de um grupo de mulheres que luta para se adaptar à dura realidade do confinamento e da perda da liberdade. Elas vão brigar por seus direitos, resistir às pressões dos grupos rivais e, sem perceber, formarão sua própria "tribo". As motivações de suas antigas vidas são deixadas de lado enquanto a sobrevivência diária toma conta do cotidiano, mas o contato com a família, os entes queridos e os problemas do mundo exterior ainda mantém viva a esperança de um dia recuperar a liberdade perdida.