Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 18

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" ("Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", no título original), lançado em 2008, nesta sexta-feira, 18.

O elenco conta com estrelas como Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent, entre outros. A direção é de Steven Spielberg. O filme teve orçamento de US$ 185 milhões e bilheteria mundial de US$ 786,6 milhões.

Assista ao trailer de 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal'

Qual é a sinopse de 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal'?

Durante a Guerra Fria, Indiana Jones e o jovem Mutt buscam a Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor, mas logo percebem que não estão sozinhos.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

