Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, séries e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa. Já no Mubi, estreia do filme Magic Farm, estrelado por Chloë Sevigny e dirigido por Amalia Ulman. Confira os trailers.

Apocalipse nos Trópicos (Netflix)

Quando uma democracia termina e uma teocracia começa? Em Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa investiga o crescente domínio que líderes evangélicos cristãos têm sobre a política no Brasil. Ela obtém acesso extraordinário aos principais líderes políticos do país, incluindo o Presidente Lula e o ex-Presidente Bolsonaro, assim como ao televangelista mais famoso do Brasil: um pastor carismático que aspira a ser o manipulador do líder da extrema-direita. O filme narra o papel profundo que o movimento evangélico desempenhou na recente turbulência política do Brasil e expõe a teologia apocalíptica que impulsiona os protagonistas do movimento. Assim como em seu indicado ao Oscar Democracia em Vertigem, Costa documenta um tempo de profunda confusão e desespero com lucidez e um olhar poético. Tecendo passado e presente, ela nos mergulha nas realidades contraditórias de uma jovem democracia que se mantém por um fio e, ao fazê-lo, segura um espelho para o resto do mundo.

Magic Farm (Mubi)

Quando uma equipe de documentaristas norte-americanos, desorientada e em busca de seu próximo segmento viral, acaba equivocadamente em uma vila no interior da Argentina, o caos se instala. Enquanto colaboram com os moradores locais para criar uma nova tendência musical, relações inesperadas se formam — e uma crise sanitária vem à tona.

Fundação (Apple TV+)

Fundação cativou o público com sua complexa construção de mundo, visuais deslumbrantes, narrativa ousada e performances convincentes. A terceira temporada continua a crônica épica de um grupo de exilados em sua jornada monumental para salvar a humanidade e reconstruir a civilização em meio à queda do Império Galáctico. 152 anos após os eventos da segunda temporada, a “Fundação” está cada vez mais estabelecida, muito além de suas origens humildes, enquanto o Império da Dinastia Cleônica está em declínio. Enquanto essas duas potências galácticas forjam uma aliança instável, surge uma ameaça devastadora: um senhor da guerra conhecido como “The Mule”, que pretende dominar o universo por meio da força física, militar e do controle mental. Em um jogo potencialmente mortal de xadrez intergaláctico, envolvendo Hari Seldon, Gaal Dornick, os Cleons e Demerzel, tudo está em jogo — quem vencerá, quem perderá, quem viverá e quem morrerá.

Desastre Total: O Verdadeiro Projeto X (Netflix)

Em 2012, uma garota na pequena cidade holandesa de Haren cria um evento no Facebook para sua festa de aniversário de 16 anos, mas, sem querer, torna o post público em vez de privado. Então, alguns adolescentes fãs do filme Projeto X: Uma Festa Fora de Controle decidem viralizar o evento, e dezenas de milhares de pessoas confirmam presença na festa. Apesar dos avisos, a polícia e as autoridades locais acham que ninguém vai aparecer. Só que grupos enormes de adolescentes começam a chegar a Haren e, sem nada para se entreter, logo transformam a festa em um verdadeiro tumulto.

Sob a Escuridão do Sol (Netflix)

Uma jovem mãe fugindo do passado se depara com uma oportunidade de reconstruir a vida ao conseguir trabalho em um famoso campo de flores em Provence. No entanto, após a morte misteriosa do patriarca da empresa, ela se torna a principal suspeita. Enquanto lida com uma avalanche de acusações, a jovem faz uma descoberta chocante: ela é beneficiária da herança do falecido e tem conexões profundas com essa família abastada.