Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série australiana Vinagre de Maçã, em que duas jovens que decidem curar suas doenças graves por meio de terapias alternativas, enquanto documentam suas jornadas e influenciam pessoas do mundo inteiro. Já na Apple TV+, estreia da série documental Vietnã: A Guerra que Mudou os EUA.

Vinagre de Maçã (Netflix)

Ambientada na época da criação do Instagram, Vinagre de Maçã acompanha duas jovens que decidem curar suas doenças graves por meio de terapias alternativas, enquanto documentam suas jornadas e influenciam pessoas do mundo inteiro. Seriam relatos inspiradores, se fossem verdade. Essa é uma história quase real baseada em uma mentira, sobre a ascensão e queda de um império da indústria do bem-estar, a cultura que permitiu o surgimento dele e as pessoas que o destruíram.

Meio Grávida (Netflix)

Com inveja da gravidez da melhor amiga, Lainy resolve usar uma barriga falsa… e, sem querer, acaba conhecendo o homem da sua vida.

Invejosa (Netflix)

Vicky está diante de uma encruzilhada: não sabe se deve se casar e formar uma família com Dani, ou se vale a pena viver um relacionamento com Matías. Às vezes, aquela vida tranquila que ela tanto sonhou não parece mais ser tão interessante, mas o desejo despertado pela possibilidade de um novo amor a deixa em pânico. Mais neurótica e exausta do que nunca, ela começa a transitar entre esses dois mundos, sem querer se desapegar de nenhum deles. Desesperada, Vicky precisará tomar uma decisão e encarar as consequências.

Vietnã: A Guerra que Mudou os EUA (Apple TV+)

Produzida para marcar os 50 anos da queda de Saigon e o fim da Guerra do Vietnã, a série documental combina testemunhos em primeira pessoa com imagens de arquivo para contar histórias extraordinárias e profundamente humanas daqueles que vivenciaram a guerra e mudaram os Estados Unidos.

Clean Slate (Prime Video)

Esta comédia emocionante de Norman Lear acompanha Harry (George Wallace), um dono de lava-rápido no Alabama, que precisa fazer uma grande jornada de autoconhecimento quando a criança que ele acreditava ser seu filho retorna como uma mulher trans orgulhosa, Desiree (Laverne Cox). Seu retorno reúne um elenco hilário de amigos, colegas de trabalho e interesses amorosos, enquanto Desiree e Harry tentam acertar as coisas pela segunda vez.