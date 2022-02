Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ficção científica e romance, reality shows e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a segunda temporada do reality show norte-americano Casamento às Cegas e a minissérie documental Inventando Anna, sobre o caso de Anna Delvey, uma herdeira alemã, famosa no Instagram, que roubou os corações (e o dinheiro) da alta sociedade de Nova York.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Casamento às Cegas (Netflix)

A edição norte-americana de Casamento às Cegas está de volta, agora em Chicago. Nesta série que conquistou uma legião de fãs, solteiros que querem ser amados pela personalidade, e não pela aparência, topam conhecer a pessoa com quem poderão passar o resto da vida sem jamais tê-la visto antes. Sem as distrações do mundo lá fora, os solteiros conversam com uma sequência de potenciais candidatos e, quando surge uma conexão, propõem um encontro. Só então se veem pela primeira vez. Noivos e de volta ao mundo real, eles começam a planejar o casamento, enquanto descobrem se conseguem transformar sua conexão emocional em física antes do dia da cerimônia.

Inventando Anna (Netflix)

Em Inventando Anna, uma jornalista pressionada a provar o seu valor investiga o caso de Anna Delvey, uma herdeira alemã, famosa no Instagram, que roubou os corações (e o dinheiro) da alta sociedade de Nova York. Será que Anna é a maior trambiqueira da cidade ou apenas o novo retrato do sonho americano? Anna e a repórter têm uma estranha relação de amor e ódio. Enquanto Anna aguarda o julgamento, a jornalista corre contra o relógio para responder à pergunta que intriga a cidade: quem é Anna Delvey? A série é inspirada no artigo "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Como Anna Delvey Enganou os Socialites de Nova York", em tradução livre), publicado pela New York Magazine e de autoria de Jessica Pressler.

Bigbug (Netflix)

Em 2045, a inteligência artificial está por toda parte. Tanto é que a humanidade conta com ela para satisfazer todo tipo de desejo e necessidade – até mesmo aqueles mais secretos e perversos. Em uma pacata área residencial, quatro robôs domésticos repentinamente fazem os seus mestres de reféns. Uma família nada unida, uma vizinha intrometida e o seu arrojado robô sexual são trancados juntos e agora se veem forçados a aturar uns aos outros em uma atmosfera que se torna cada vez mais histérica! Enquanto isso, do lado de fora, os Yonyx, androides de última geração, estão tentando assumir o poder. À medida que a ameaça se aproxima e sob os olhares perplexos de seus robôs, os humanos passam a demonstrar todo tipo de reação, de ciúmes a ataques violentos. Talvez os robôs sejam mais humanos do que nós – ou não!

With Love (Amazon Prime Video)

With Love acompanha os irmãos Lily e Jorge Jr., da família Diaz, em uma missão para encontrar o amor e um propósito. Em cada episódio, Lily, Jorge Jr. e toda a família Diaz navegam pelos altos e baixos do amor durante diferentes feriados ao longo do ano: véspera de Natal/Nochebuena, véspera de Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia da Independência dos Estados Unidos e Día de los Muertos.

I Want You Back (Amazon Prime Video)

Em I Want You Back, Peter (Charlie Day) e Emma (Jenny Slate) não se conhecem, mas quando se encontram, uma coisa os liga instantaneamente: ambos foram inesperadamente dispensados por seus respectivos parceiros, Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood), no mesmo fim de semana. Como diz o ditado, "a miséria adora companhia", mas a infelicidade deles se transforma em uma missão quando veem nas redes sociais que seus ex-namorados seguiram em frente com novos romances: Anne com Logan (Manny Jacinto) e Noah com Ginny (Clark Backo). Com medo de que, na casa dos 30 anos, eles tenham perdido a chance de serem felizes para sempre e horrorizados com a perspectiva de ter que recomeçar, Peter e Emma planejam uma conspiração desesperada para reconquistar os amores de suas vidas. Cada um fará o que for preciso para pôr fim aos novos relacionamentos de seus ex-namorados e enviá-los de volta para seus braços.