Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do filme Batalhão 6888, inspirado no primeiro e único batalhão do exército americano formado por mulheres negras a servir no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. Já no Disney+, estreia da série Não Diga Nada, em que duas irmãs são a peça fundamental para um dos maiores conflitos armados da Irlanda do Norte.

Batalhão 6888 (Netflix)

Batalhão 6888 é inspirado no primeiro e único batalhão do exército americano formado por mulheres negras a servir no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de enfrentar o racismo, o machismo e as péssimas condições de trabalho, elas se comprometeram a servir o país com honra e excelência. Com uma missão extraordinária e unidas em sua determinação, essas heroínas anônimas forneceram esperança e derrubaram barreiras.

Virgin River (Netflix)

Tendo como pano de fundo o casamento primaveril de Mel e Jack, a sexta temporada promete novas reviravoltas, triângulos amorosos, aquela deliciosa tensão matrimonial e a descoberta de segredos do passado do pai de Mel, que transportará o público para a magia de Virgin River na década de 1970.

O Caminho de Julia Reichert (Netflix)

Julia Reichert, uma cineasta pioneira e visionária, dedicou sua vida a amplificar histórias que precisavam ser contadas. Em sua última parceria com o marido, Steven Bognar, ela deixa um legado inesquecível ao compartilhar sua própria trajetória de forma pessoal e intimista. De uma jovem da classe trabalhadora que sonhava com um futuro grandioso à descoberta do cinema documental — e, com ele, da sua voz única — Julia revela uma jornada surpreendente.

Não Diga Nada (Disney+)

Duas irmãs são a peça fundamental para um dos maiores conflitos armados da Irlanda do Norte.

Ligação Sombria (Prime Video)

Um homem prestes a se tornar pai está dirigindo em direção ao hospital onde sua esposa está em trabalho de parto. Ao chegar, um homem misterioso entra em seu carro e, sob a mira de uma arma, o obriga a dirigir por todo o estado. Durante a viagem, o motorista faz várias tentativas de fuga, mas logo começa a perceber que o passageiro não é tão estranho quanto parecia.