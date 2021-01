Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

O primeiro mês de 2021 começou agitado nas plataformas de streaming e deve se manter assim. Dando continuidade a uma leva de lançamentos super aguardados pelo público, está estreando nesta sexta-feira 22, na Netflix, a live-action “Fate: a saga Winx”, série inspirada no aclamado universo das fadas de “O Clube das Winx”, desenho dos anos 2000 que faz sucesso até hoje.

Na lista de lançamentos para ficar de olho, há ainda o filme brasileiro “Pai em Dobro”, primeiro da atriz e apresentadora Maísa na Netflix, sua nova casa, e a série de suspense israelense original da Apple TV+, “Losing Alice”, que conta a história sombria de uma cineasta que fica obcecada por uma colega de trabalho.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 títulos que mais merecem ser vistos neste final de semana. Dessa vez, entraram na lista “Fate: a saga Winx” e “Pai em dobro”, da Netflix; “Losing Alice” e “Little America”, da Apple TV+, e “Tiger”, da HBO Go. divirta-se!

Fate: a saga Winx (Netflix)

Desenho da década de 2000 que faz sucesso até hoje, “O Clube das Winx”, que explora o universo de aventura das fadas, está ganhando uma adaptação live-action e virando série na Netflix. Em 6 episódios, “Fate: a saga Winx” acompanha a história de cinco fadas adolescentes (dessa vez, interpretadas por humanos) em Alfea, um internato mágico. Neste lugar, que é chamado de “outro mundo”, as Winx precisam aprender a dominar seus poderes enquanto lidam com questões da adolescência e lutam contra seus inimigos.

Pai em Dobro (Netflix)

Primeiro filme da jovem atriz e apresentadora Maísa na Netflix, “Pai em Dobro” é uma das maiores apostas no braço brasileiro do streaming em janeiro. O filme, que já está no ranking dos títulos mais vistos pelos brasileiros, mostra a aventura de Vicenza (Maísa), uma jovem criada em uma comunidade hippie que ao completar 18 anos resolve partir em busca da verdadeira identidade de seu pai.

Losing Alice (Apple TV+)

Série de suspense israelense original da Apple TV+, “Losing Alice” é um drama que conta a história da cineasta Alice (Ayelet Zurer), personagem que vê sua carreira estagnar após decidir construir uma família e se tornar mãe. Tudo muda quando Alice se apaixona por Sophie (Lihi Kornowski), uma jovem roteirista que pode lhe dar a chance de voltar ao estrelato através de um roteiro inédito. No decorrer dos episódios, a série aprofunda a obsessão da cineasta pela roteirista e como a relação pode ser corrosiva para ambas as partes.

Little America (Apple TV+)

Outro lançamento da Apple TV+ para ficar de olho neste final de semana é a série “Little America”, baseada em histórias reais que conta os relatos de 8 imigrantes e suas experiências nos Estados Unidos. Com pitadas de drama e humor, cada um dos 8 episódios traz a história de um imigrante diferente.

Tiger (HBO GO)

Documentário original da HBO GO dividido em duas partes, “Tiger” usa imagens e entrevistas inéditas com personagens essenciais na vida de um dos melhores esportistas do mundo. De maneiro cronológica, o filme mostra com detalhes a ascensão, queda e o retorno do golfista americano Tiger Woods.