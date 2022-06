Os 5 melhores filmes e séries de terror e suspense para maratonar no fim de semana

Nas últimas semanas, diversas estreias de terror e suspense estrearam na Netflix. Histórias reais que parecem ter saído de roteiros de ficção ganharam adaptações no streaming. Dentre os lançamentos, a minissérie Rezar e Obedecer, sobre uma misteriosa seita poligâmica Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Texas. E os documentários Os Reféns de Gladbeck, sobre um assalto e sequestro na Alemanha no anos 1980 e Pai Nosso?, que narra uma história verídica sobre o médico especialista em fertilidade que inseminava as pacientes com o próprio sêmen, sem o consentimento delas.

Rezar e Obedecer (minissérie)

Em 2008, uma operação policial em um rancho no Texas atraiu a atenção do mundo todo: foram encontradas evidências impressionantes de abusos sexuais, físicos e psicológicos, e mais de 400 crianças ficaram sob custódia do Estado. Rezar e Obedecer apresenta uma visão detalhada da misteriosa seita poligâmica Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como FLDS, além de examinar a ascensão do autodenominado profeta Warren Jeffs.

Esta série documental com quatro episódios traz imagens de arquivo inéditas e depoimentos chocantes de pessoas que conseguiram escapar. Jeffs comandava uma seita criminosa que obrigava menores de idade a se casar e engravidar, entre outras formas de opressão, e esta história revela a extraordinária coragem necessária para enfrentar uma dominação tão cruel.

Os Reféns de Gladbeck (documentário)

Em agosto de 1988, Hans-Jürgen Rösner e Dieter Degowski roubaram uma agência do Deutsche Bank em Gladbeck. O subsequente sequestro de reféns resultou em um circo midiático, desencadeando um debate sobre os limites e a responsabilidade do jornalismo.

Pai Nosso? (documentário)

Concebida por inseminação artificial, Jacoba Ballard era filha única e sempre sonhou em ter irmãos. Até que um teste de DNA caseiro revelou que ela já tinha sete, um número totalmente contrário às melhores práticas da medicina da fertilidade. Juntos, em busca de mais informações sobre essa curiosa árvore genealógica, eles acabaram descobrindo uma verdade chocante: o médico especialista em fertilidade contratado por seus pais inseminava as pacientes com o próprio sêmen, sem o consentimento delas. Foi aí que Ballard e seus irmãos perceberam que esse era apenas o começo de uma rede de intrigas que ia muito mais longe. Esta história perturbadora sobre uma quebra de confiança inimaginável gira em torno da busca dos irmãos por justiça.

O Fotógrafo e o Carteiro: O Crime que Parou a Argentina (documentário)

No verão de 1997, o assassinato do fotojornalista José Luis Cabezas chocou a Argentina e expôs uma rede de crime organizado que envolvia as elites política e financeira do país. As consequências foram tão graves quanto o crime em si, não só para quem o cometeu, mas para toda a nação.

Policial ou Bandido: O Enigma de Eirik Jensen (série documental)

A série analisa o incrível caso contra o policial mais famoso da Noruega. Esta série documental tenta responder à pergunta que não quer calar desde que ele foi preso em 2013: será que Eirik Jensen é o melhor policial da história da Noruega ou na verdade é o maior traficante da Escandinávia? Com acesso exclusivo às duas personalidades de Eirik Jensen, a série traz personagens carismáticos, que contam suas histórias inacreditáveis a partir do primeiro encontro com Eirik até o julgamento dele, em 2020. Quem será que está dizendo a verdade?

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.