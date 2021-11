Os 17 melhores restaurantes do Brasil com pratos a partir de 17 reais

Dos 50 melhores restaurantes da América Latina, 17 são brasileiros. A lista do Latin America’s 50 Best Restaurants 2021, criada em 2013, elegeu nessa semana as melhores casas da região em uma cerimônia diferente dos anos anteriores.

Devido à pandemia, que impossibilitou a avaliação de vários estabelecimentos no ano passado, a organização do evento mudou a fórmula: em vez de 50, divulgou uma lista recomendando 100 restaurantes escolhidos pela média das avaliações dos últimos 8 anos.

No ranking geral, o restaurante peruano Central, dos chefs Virgilio Martínez e Pía León, foi eleito o melhor restaurante da América Latina em 2021. Em segundo lugar ficou o também peruano Maido, do chef Mitshuaru Tsumura. Quem conquistou o terceiro lugar foi o brasileiro D.O.M, de Alex Atala, que subiu 10 posições em relação a 2020 e que não aparecia entre os 3 primeiros colocados desde 2017.

A Argentina detém o maior número de restaurantes na lista 2021, com 20 restaurantes. O México segue de perto com 19, adicionando a nova entrada Deckman’s en el Mogor, em Ensenada. O Brasil conta com 17 vagas, com cinco novas entradas, incluindo Glouton, de Belo Horizonte; Soeta, de Vitória; Tordesilhas, Arturito e Komah, em São Paulo. O Peru tem 16 entradas, seguido pela Colômbia com 10. A lista deste ano inclui 27 novos reconhecimentos e 21 novas entradas no total.

Entre os restaurantes brasileiros, além do D.O.M., aparecem na lista o Maní (7º), A casa do Porco (11º), Lasai (22º), Mocotó (23º), Oteque (41º), Manu (49º), Oro (51º), Tuju (54º), Evvai (65º) e Fasano (65º), Glouton (68º), Tordesilhas (75º), Soeta (77º), Arturito (86º), Komah (88º), e Corrutela (90º). Confira o tipo de gastronomia e veja alguns preços nos 3 restaurantes brasileiros que lideram o ranking.

D.O.M

Alex Atala, chef do D.O.M Alex Atala, chef do D.O.M

Restaurante mais badalado de São Paulo, o D.O.M é uma das únicas casas brasileiras que detém duas estrelas Michelin. A cozinha comandada pelo chef Alex Atala já foi eleita a melhor do mundo pela revista britânica Restaurant, em 2013. O Menu de degustação servido no jantar é a melhor pedida para quem deseja ter uma experiência completa no D.O.M. São 3 tipos: quatro pratos (357 reais), oito pratos (495 reais) e reino vegetal (242 reais). Além das opções de degustação, o cardápio oferece uma variedade de pratos mais acessíveis. Para a entrada, palitinhos de mandioca frita saem por 17 reais, já a carne seca acebolada com manteiga de garrafa custa 32 reais. Subindo um pouco a régua, pratos com preços médios também são uma boa pedida. O polvo crocante com risoto de brócolis e camarão custa 80 reais e o bife à milanesa com salada de batata, 58 reais.

Maní

Helena Rizzo, do Maní restaurante. Helena Rizzo, do Maní restaurante.

Comandado por Helena Rizzo, a brasileira que substituiu a argentina Paola Carosella no programa de culinária Master Chef Brasil, o Maní é um restaurante paulistano que aposta em uma culinária brasileira contemporânea e criativa, com destaque para comfort foods. No Maní, o menu de degustação sai por volta de 400 reais, mas há opções mais em conta, como a coxa de frango desossada com curry verde, arroz de jasmim, abóbora, brócolis ervilha-torta e chips de banana verde (59 reais) e o pf manioca, que leva picadinho de filé, arroz integral, farofa, couve, ovo pochê e banana assada (62 reais).

A Casa do Porco

Jefferson e Janaína Rueda, do A Casa do Porco, eleito o 17º melhor restaurante do mundo. Jefferson e Janaína Rueda, do A Casa do Porco, eleito o 17º melhor restaurante do mundo.

A base da culinária da A Casa do Porco, cozinha que é tocada pelo casal de chefs Jefferson e Janaína Rueda, dispensa explicações. Além de terem o título de 11º melhor restaurante da América Latina, em maio deste ano, o estabelecimento foi eleito o 17º melhor restaurante do mundo pelo "The World’s 50 Best Restaurants". Na A Casa do Porco, os pratos são à la carte e possuem preços variados. Vão desde o caviar e tartar de porco (98 reais) até opções mais baratas como o torresmo de pancetta com goiabada picante e picles de cebola roxa (36 reais) e virado à paulista, com porco, feijão, banana, couve, linguiça e ovo de codorna (32 reais).