4 modelos de luminárias para decorar seu quarto

Quase todo mundo entende a importância da iluminação artificial para a decoração de interiores. Contudo, quando escolhemos modelos de luminárias para casa, também devemos nos preocupar com o impacto do design dessas peças, com todas as suas características - formas, cores, brilhos e mais.

Existem alguns estilos de luminárias que estão especialmente bastante na moda neste momento. Vários deles podem fazer parte de projetos de decoração de quarto. Confira dicas de utilização:

1. Romântico bucólico

-

Uma das mais importantes tendências do momento, em se tratando de decoração de interiores, é a construção de ambientes no estilo rústico moderno.

Sendo assim, é possível encontrar na internet vários exemplos de projetos atuais com características que remetem a uma paisagem mais bucólica, voltados às paisagens de campos e matas.

Neste caso, acessórios como as luminárias podem apresentar linhas e cores lembrando plantas e animais. A saber, conceito semelhante também era utilizado no período art nouveau, por volta dos anos 1890.

Projetos em estilo romântico podem se valer também do mesmo tipo de objeto para compor decorações, incluindo para ambientes de quarto. É bastante comum ver, nesse tipo de cômodo, a utilização de peças bastante enfeitadas com elementos simulando flores, folhas e mais.

Vale apostar em luminárias - sejam lustres, abajures ou cordões de lâmpadas - com pantalhas feitas em fibras naturais, linhas arredondadas, cores off-white - como bege e creme -, com toques de metalizado.

2. Lúdico e colorido

-

Alguns ambientes mais voltados ao público jovem, especialmente crianças, merecem receber luminárias mais coloridas e até em formas arrojadas.

A ideia é poder criar uma decoração mais lúdica, alegre, que mexa com a imaginação e instiga a criatividade. Essas peças podem apresentar características de estilo retrô, por exemplo, com hastes, pendentes ou pantalhas bem brilhantes e estampadas.

Um exemplo são os lustres tradicionais, com vários braços e lâmpadas voltadas para cima criando uma iluminação difusa.

Detalhe importante: as luminárias escolhidas para esse estilo de decoração de quatro, diferente do que é recomendado para outros ambientes, podem projetar figuras contra as paredes e teto.

Em tal situação de projeto, é aceitável brincar com estes efeitos inclusive para preencher áreas vazias sem comprometer a circulação e tornando a atmosfera local mais agradável e acolhedora.

Outro exemplo de luminária que facilmente podemos encontrar em diversos exemplos nas redes sociais é aquela customizada para simular as nuvens do céu. Todos os modelos são bem fáceis de fazer.

-

Para o modelo de teto, é necessária uma lanterna de papel, espumas de algodão - como aquelas utilizadas em almofadas -, cola quente, e cordões com luzes de LED. Já o modelo de parede pode ser recortado em formato de nuvem em papelão ou chapa de MDF, escondendo a arandela simples por trás.

3. Estilo industrial

-

O estilo de decoração industrial também está bastante em alta neste momento. Antes de tudo, devemos citar que geralmente, neste caso, faz-se o pano de fundo dos quartos em cores neutras, textura de madeira, concreto ou de tijolinho.

Para equilibrar o visual do ambiente, opta-se por instalar frente a isso luminárias que sejam feitas de materiais como plástico, vidro e metal. E essa peças também apresenta um visual diferenciado, justamente remetendo aos ambientes de fábricas.

Nessa linha podemos citar, por exemplo, os fios pendentes de lâmpadas feitos com cabos elétricos coloridos. Também combina com esses modelos de decoração os pendentes em "diamantes" aramados metálicos. Existem ainda outros modelos de luminárias com design muito mais criativos.

Ao invés de descrevê-los, preferimos mostrar através dos exemplos de imagens a seguir. Destaque para a super linda e criativa luminária feita de canos de PVC pintados de vermelho.

4. Ultramoderno

-

A parte final deste texto é dedicada a apresentar os modelos de lustres em design ultra moderno. Alguns deles podem apresentar características que lembram as peças vendidas entre os anos 60 e 70.

De fato, a moda retrô está em alta e deve permanecer assim no ano de 2022. Nessa linha, podemos citar os lustres ou pendentes com cúpula em formato de gota e também os lustres com hastes e globos voltados em várias direções, ambas as peças em cores bem chamativas e alegres, em um efeito quase psicodélico. Aliás, se tem uma coisa que foi febre entre os anos 60 e 70 ou 70 e 80 foram os letreiros de publicidade feitos em neon.

Esta tecnologia não é adequada para ambientes residenciais, por conta da emissão de ruídos. Felizmente, já podemos contar com lâmpadas de LED e HDI, que emitem luzes brilhantes em diversos tons e são muito mais resistentes. A ideia é criar letreiros luminosos para decorar, com muito humor - em desenhos e frases divertidas -, diversos cômodos de casa, como os quartos.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.