Obra de Banksy será leiloada por R$ 23 mi. Dinheiro vai para saúde dos britânicos

Um quadro assinado por Banksy e deixado em um hospital universitário do Sul da Inglaterra em maio do ano passado será leiloado para incrementar as receitas do NHS, o serviço de saúde público do Reino Unido, uma espécie de SUS dos britânicos.

A obra, assinada pelo mais conhecido e mais anônimo artista do Reino Unido, mostra uma criança escolhendo uma enfermeira como heroína. Além do quadro deixado no hospital da Universidade de Southampton ainda durante a primeira onda de coronavírus, Banksy deixou também um bilhete agradecendo o empenho dos profissionais da saúde. "Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Espero que isso ilumine um pouco o local, mesmo que seja apenas em preto e branco", diz a carta.

Banksy: na tela, enfermeiras são representas como heroínas.

A tela "Game Changer", que até agora permanecia no hospital, será leiloada no próximo dia 23 de março e os recursos irão para a saúde dos britânicos, como pediu o artista. A previsão é que o quadro seja vendido por cerca de 3 milhões de libras (pouco mais de 23 milhões de reais na conversão atual).

Na época em que o quadro foi encontrado no hospital, Paula Head, líder do hospital universitário, disse à BBC que "o fato de Banksy escolher o hospital para reconhecer a excelente contribuição que todos do NHS estão fazendo, em tempos sem precedentes, foi uma grande honra”.

Enigmático como Banksy, que nunca relevou sua verdadeira identidade, até hoje ninguém sabe como o quadro doado pelo pintor foi parar na parede do hospital universitário. O mistério não é de hoje: há mais de duas décadas, por vezes as paredes de várias cidades da Inglaterra amanhecem com grafites de identidade visual marcada e tom sempre político, mas sem nenhuma pista do rosto atrás da obra.