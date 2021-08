O Senhor dos Anéis: Amazon transfere filmagens da série para o Reino Unido

O Amazon Studios notificou o governo da Nova Zelândia que irá transferir a produção de todas as temporadas futuras da série de televisão O Senhor dos Anéis para o Reino Unido, informou o governo neozelandês nesta sexta-feira (horário local).

As montanhas, prados e florestas da Nova Zelândia ficaram famosos com as trilogias de filmes O Senhor dos Anéis e Hobbit filmadas no país pelo diretor Peter Jackson, ganhador do Oscar.

As filmagens da série multimilionária de fantasia épica da Amazon estão atualmente em andamento na Nova Zelândia, mas o estúdio planeja transferir as futuras filmagens para o Reino Unido, disse o ministro do Desenvolvimento Econômico da Nova Zelândia, Stuart Nash.

"O governo foi informado da decisão ontem", disse Nash em um comunicado, acrescentando que estava desapontado com a mudança.

"O Amazon Studios informou que o trabalho de pós-produção da primeira temporada continuará na Nova Zelândia até junho de 2022. No entanto, a segunda temporada será filmada no Reino Unido como parte de uma estratégia do estúdio para expandir seu espaço de produção e consolidar sua presença no Reino Unido", acrescentou.

A Amazon não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A versão para TV de O Senhor dos Anéis está programada para ser lançada em setembro de 2022, informou o Amazon Studios no início deste mês.

A Amazon está gastando cerca de 465 milhões de dólares nas filmagens da primeira temporada da série, de acordo com o governo da Nova Zelândia.

O Amazon Studios deve fazer cinco temporadas do programa, tornando-o uma das séries de TV mais caras de todos os tempos.

A Amazon disse que a primeira temporada estará disponível em mais de 240 países, com novos episódios lançados semanalmente.

O enredo de fantasia épica acontecerá milhares de anos antes dos eventos narrados pelo escritor JRR Tolkien em seus livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis.

