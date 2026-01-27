Sinopse de O Filho de Mil Homens

Crisóstomo é um pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo, um menino órfão que decide acolher. Em uma tentativa de fugir de sua própria dor, Isaura cruza o caminho dos dois, e, em seguida, Antonino, um jovem incompreendido, também se conecta com eles. Juntos, os quatro aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida.

Direção: Daniel Rezende

País: Brasil

Elenco: Gabriel Leone, Rodrigo Santoro, Alinne Moraes

Onde assistir O Filho de Mil Homens?

Netflix.