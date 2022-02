"Nunca diga nunca": Tom Brady mantém porta aberta para retorno à NFL

O ex-quarterback do Tampa Bay Buccaneers Tom Brady disse que pode voltar à NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, após sua decisão de se aposentar na semana passada, após uma carreira brilhante de 22 anos, na qual conquistou um recorde de sete títulos do Super Bowl.

Falando ao podcast "Let's Go!" na segunda-feira, o atleta de 44 anos disse que está feliz com sua decisão, mas que não se importa em reavaliá-la dentro de seis meses.

"Eu vou encarar as coisas como elas vierem. Eu acredito que essa seja a melhor maneira de colocar, e eu não acho que nada... você sabe, nunca diga nunca", disse Brady, que passou a maior parte de sua carreira no New England Patriots.

"Eu tento tomar a melhor decisão possível que posso no momento, foi o que fiz na semana passada. E, novamente, eu acredito que não vou reverter o fluxo, eu definitivamente não estou buscando isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você precisa ser realista, e nunca se sabe quais desafios serão encarados na vida."

Brady, melhor jogador do Super Bowl da temporada passada, quando levou Tampa Bay ao título, acrescentou que a decisão de se aposentar foi altamente influenciada pelas coisas que ele não tem presenciado fora do esporte.

"Eu acredito que a escolha é, tudo certamente tem um preço, e o preço é que estou perdendo outros aspectos da minha vida", disse.

"À medida que você envelhece, você passa por coisas fora do esporte que exigem o nível de atenção e energia que o futebol americano sempre demandou. E é hora de me comprometer com esses tipos de coisas."