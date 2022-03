Número um do tênis, Ash Barty se aposenta aos 25 anos

Dois meses depois de conquistar seu terceiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, a tenista australiana Ash Barty declarou sua aposentadoria aos 25 anos.

A número um do mundo atualmente, citou o cansaço com as viagens para torneios e conquistas como motivadores para o encerramento da carreira. Barty conta com 15 títulos, sendo o último conquistado em Melbourne Park, encerrando um jejum de 44 anos sem um australiano vencedor.

"Sou muito grata por tudo que este esporte me deu e saio orgulhosa e realizada. Obrigada a todos que me apoiaram ao longo do caminho, sempre serei grata pelas memórias ao longo da vida que criamos juntos", escreveu a atleta no Instagram.

"Não tenho mais o impulso físico, o desejo emocional e tudo o que é preciso para se desafiar no nível mais alto. Estou exausta", disse no vídeo publicado na rede social, em que é entrevistada por seu amiga e ex-parceira de duplas Casey Dellacqua.

A atleta está há mais de 121 semanas como a número um do mundo, com 7.980 pontos. Em 2019, venceu o Aberto da França e dois anos mais tarde, foi campeã em Wimbledon.

Ainda no vídeo publicado no Instagram, a atleta diz que vencer Wimbledon no ano passado foi realizar seu "único sonho verdadeiro". Porém, a vitória mudou suas perspectivas no esporte.

"Ash Barty, a pessoa que tem tantos sonhos que quer perseguir, não envolve necessariamente viajar pelo mundo, ficar longe da minha família, ficar longe da minha casa, que é onde eu sempre quis estar", disse.

"Eu nunca, nunca vou parar de amar o tênis, tem sido uma grande parte da minha vida, mas acho importante que eu aproveite a próxima parte da minha vida como Ash Barty a pessoa, não Ash Barty a atleta."

