Novos passos da Cartago: marca da Grendene lança calçados e conteúdos digitais

A pandemia veio como um acelerador para várias marcas se voltarem ao digital. Foi o caso da Cartago, marca de calçados do grupo Grendene. Com expectativa para lançamento no digital até meados de agosto de 2022, a marca acabou lançando seu e-commerce no final de fevereiro deste ano. Em conversa com Casual, Alexandre Reis, gerente de marketing da Cartago, contou sobre os projetos e lançamentos da marca, e o designer João Freire, sobre o guia de estilo que criou para a coleção Montreal.

Com um propósito de estilo (e vida) casual, a Cartago lançou a coleção Montreal junto com o e-commerce da marca. Com três calçados: uma slide (59,99 reais), um chinelo de dedo (39,99 reais), uma sandália tipo papete (79,99 reais), a marca também procurou uma maior interação com seu público através do online. “Queremos inspirar e conectar as pessoas por meio das relações. As vivências sociais estão muito limitadas às relações digitais por causa da pandemia. Então, queremos contribuir com essas relações através de um bem-estar, valorizando os círculos de amizades, do trabalho e da família”, conta Reis sobre os conteúdos apresentados nos últimos meses.

No ano passado, a marca lançou uma campanha digital para conectar pais e filhos no Dia das Crianças, através de uma plataforma com atividades pedagógicas para as crianças. “Com a finalidade de criar um momento de reunião entre as famílias”, comenta Reis. Foram mais de 10.000 downloads, número que sinalizou a marca para continuar na toada de conteúdos digitais.

O recém-lançado e-commerce da Cartago vai na direção das outras marcas da Grendene como Rider, Melissa, Ipanema e outras. Iniciado em agosto de 2020, o gigante de calçados teve um avanço de 400% nesse canal, chegando à receita recorde de 1,029 bilhão de reais no quarto trimestre, com crescimento de 29,5% em relação ao trimestre anterior.

Para Paulo Pedó, diretor de negócios digitais da Grendene, “Mais do que o ponto de vista dos negócios, nossa jornada digital é uma verdadeira transformação cultural no grupo. Cartago representa muito bem isso. A grande vantagem é que iremos aprender com as necessidades e o comportamento de nossos próprios consumidores, o que possibilitará nos aprimorarmos ainda mais para as próximas versões”.

No final do ano passado, então, convidaram o professor e youtuber de ioga, Carlo Guaragna, para oferecer, por meio de vídeos tutoriais, atividades como exercícios de respiração e de ioga. “Nós verificamos que normalmente a carga de trabalho no final do ano está mais acentuada e as pessoas estão de alguma maneira mais aceleradas”, comentou Reis sobre a ação.

Agora, com o lançamento do e-commerce e os novos produtos, o conteúdo digital focou em um guia de estilo dos calçados, em que João Freire, designer de joias e consultor de moda masculina, traz indicações de uso das sandálias abertas. “A coleção traz cores como o marinho, que é raro de encontrar em calçados, além do cinza escuro e o bege. Acredito que cada modelo se encaixa em uma ocasião. É possível utilizar as sandálias com uma camisa de linho ou calça, assim quis trazer uma proposta fora do comum, unindo moda e informação”, comenta Freire sobre os vídeos que produziu para o site e Instagram da marca. A campanha é estrelada também pelo ator Bruno Gissoni e pelo chef João Diamante.

Freire adianta sua peça favorita da coleção, a sandália, que traz conforto na regulagem. “Com a pandemia, veio uma maior consciência de compra, e a busca por produtos que unam praticidade e conforto”, comenta.

Para 2021, Reis adianta que a marca trará uma campanha de Dia dos Pais com o tema da paternidade ativa, “sobre um pai contemporâneo que busca uma evolução no papel do homem perante a sociedade”.

Já para setembro, a marca irá focar na transparência quanto à sustentabilidade. “Há mais de dez anos a Grendene trabalha com o desafio de reduzir o consumo de água, de energia e a geração de resíduos por par de sapatos produzidos, obtendo sucesso", finaliza Reis.