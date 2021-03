Grendene anuncia R$ 468 mi em JCP e dividendos; ação dispara 7,5%

As ações da Grendene (GRND3) foram um dos destaques da B3 nesta sexta-feira, 5, com uma alta de 7,45%. A valorização é reflexo do resultado divulgado na noite de quinta e do anúncio do pagamento de dividendos previsto para o dia 12 de maio.

A companhia anunciou que pagará 458,8 milhões de reais aos acionistas, dos quais 348,8 milhões de reais na forma de dividendos e 110 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP).

O pagamento previsto é de 0,386895657 real por ação de dividendo e de 0,122018518 real por ação em JCP.

Terão direito ao pagamento os investidores com ações da companhia até o dia 22 de abril, o que ajuda a explicar o amplo interesse desta sexta-feira.

A fabricante de calçados dona das marcas Rider, Melissa, Ipanema e Grendha, entre outras, apresentou uma receita recorde de 1,029 bilhão de reais no quarto trimestre, com crescimento de 29,5% em relação ao trimestre anterior. Foi o melhor resultado já registrado pela companhia.

"O desempenho positivo é reflexo de fatores como receptividade das coleções primavera/verão pelos nossos clientes; flexibilização das medidas restritivas ao comércio (...) e prorrogação do auxílio emergencial”, disse Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da Grendene.

Um dos destaques do resultado foi o desempenho da internalização do e-commerce, processo que começou em agosto de 2020 e que já apresenta forte crescimento na comparação com o mesmo período do ano anterior. Houve um avanço de 400% nesse canal. No caso da Melissa USA, a expansão foi de 380%.