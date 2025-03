Novo Rolex? Foto de Roger Federer com relógio no pulso gera especulações

GENEBRA. Em todo salão Watches & Wonders, o evento mais importante do ano na relojoaria, os lançamentos mais aguardados são da Rolex. Natural, já que a marca da coroa movimenta cerca de um terço de todo o mercado de relógios suíços.

Neste domingo, 30 de março, dois dias antes do início do salão em Genebra, um post no Instagram de Roger Federer, embaixador da marca, gerou muita especulação. O tenista aparece usando um relógio em aço, que muitos identificaram como sendo o novo Land-Dweller.

Post no Instagram de Roger Federer, embaixador da Rolex, gerou especulação sobre novo modelo de relógio (Reprodução/Instagram/Rogério Federer)

Esse modelo poderia ser o grande lançamento da Rolex no salão de Genebra. Seria uma variação de outros dois modelos da marca da coroa, o Sky-Dweller e o Sea-Dweller, relógios esportivos com inspiração nos universos do mergulho e da aviação.

A Rolex também soltou um vídeo teaser dos lançamentos de agora, em que pode-se ver um bracelete estilo Jubilee integrado com a caixa. Para os fãs da marca, trata-se de uma soma de um mais um com o post de Federer.

O Land-Dweller teria os numerais 3, 6 e 9, bezel flutado, mostrador com padrões hexagonais. Teria alguma semelhança com outros modelos dos anos 1970, como o chamado Texano 5100 e o Date Oysterquartz.

Se será isso ou não, se a Rolex deu indícios fortes para os fãs da marca ou soltou apenas sinais de fumaça, saberemos apenas na manhã do dia 1 de abril, quando terá início o Watches & Wonders. Da marca da coroa pode-se esperar tudo.

* o jornalista viajou a convite do salão Watches & Wonders