4 novidades do verão em Trancoso, o balneário das celebridades no Brasil

A Beyoncé fez uma rápida passagem por Salvador, na Bahia, durante a última semana de 2023, o que gerou muitas especulações sobre seu destino seguinte: se retornaria aos Estados Unidos ou se passaria o réveillon em solo brasileiro, mais precisamente em Trancoso. Até o momento, nada foi confirmado.

É certo que a praia no litoral baiano é destino frequente de diversas celebridades e empresários brasileiros. De Camila Coutinho ao jogador do Flamengo, Gabigol, todos buscam descobrir as novidades do local, prometendo encantar ainda mais esse paraíso. O EXAME Casual selecionou quatro atrações da temporada 2023/2024 em Trancoso.

Ferragamo com loja pop-up

A marca de moda italiana Ferragamo desembarcou em solo baiano pela primeira vez. E para que a estreia fosse em grande estilo, chegou na Bahia com uma loja pop-up, além de ocupar a Pousada Estrela D’Água, em Trancoso, em ativação inédita durante a época mais quente do ano.

Ferragamo em Trancoso.

Peças da marca estão no mobiliário da pousada desde o dia 20 de dezembro e ficam até o Carnaval de 2024. A escolha foi pensada para que os hóspedes do local tivesse contato com a nova coleção pré-spring 2024. Já a loja pop-up começa a funcionar a partir do dia 26 de dezembro, dentro da Estrela D’Água, e fica aberta durante um mês.

Lacoste: crocodilo na Bahia

Casa Lacoste, loja pop-up.

Quem também desembarcou na praia paradisíaca foi a Lacoste, com um espaço que funciona todos os dias das 16h às 22h durante a temporada. Para além da loja, a marca francesa também comanda diversas atividades de esporte, cultura e gastronomia.

O local tem peças decorativas e móveis artesanais produzidos localmente para criar uma atmosfera tropical. Áreas de experiência também foram pensadas, como um ambiente que traz história da marca misturando polos e bonés. Nas cores, há a predominância do tom verde em conjunto com um tom creme neutro, que terá o monograma ‘’L’’ de Lacoste, principal elemento visual, nos adereços e nos tecidos, além de uma interpretação do croco pintada a mão.

Festa de réveillon

O grupo Retrô, no comando das festas mais badaladas de São Paulo, passa o fim do ano em Trancoso com cinco festas temáticas que prometem agitar o balneário de luxo. A primeira delas é no dia 26 chamada Balacobaca, com uma playlist de brasilidades. A última delas é justamente no dia 31 e chama Festa do Sal, para purificar e trazer novas energias para o ano de 2024. Os preços com open bar começam R$ 1.600 e têm desconto para combos de mais de um dia. São vendidos no site da empresa.

Sushi Vaz

Assim como a Ferragamo, o Sushi Vaz, de São Paulo, está presente na Pousada Estrela D’Água. Do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, o chef Wdson Vaz assina o menu sazonal. O cardápio destaca o melhor da culinária asiática, com foco nos frutos do mar super frescos. Devido à grande procura, é recomendado fazer reservas com antecedência para garantir lugares.