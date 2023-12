Como é o clube 'secreto' em São Paulo só para membros, com título de R$ 15 mil

Em meio à agitação urbana da cidade de São Paulo, há um enclave exclusivo envolto de privacidade: um clube privativo que poucos conhecem e só membros e seus convidados – não-membros podem entrar apenas em datas especiais – conseguem acessar. Trata-se do RooftopEmCasa. O projeto começou em 2016, na Rua Augusta, depois foi para a Oscar Freire, em 2018, e desde 2021 ocupa uma mansão no Jardim Europa, na capital paulista.

Idealizado pelo cineasta Sergio Cuevas e pela publicitária Vanessa Vicente Ferreira, o local é um clube privativo em que os membros podem tomar um café, almoçar, jantar, fazer uma reunião de trabalho, ou comemorar uma data especial. A regra fundamental é que tudo ocorra da forma mais discreta possível. Para se tornar sócio é necessário pagar cerca de R$ 15 mil pelo plano anual, mas há plano semestral.

O acesso é ilimitado para os membros. Não há qualquer placa identificando o local, garantindo mais privacidade. Para os sócios em menores grupos, não há necessidade de reserva. Já os não-membros precisam ser convidados ou aproveitar as datas especiais em que o espaço recebe visitantes de fora.

"O que mais prezamos aqui dentro é pelo conforto e segurança. O funcionamento é igual a casa de um membro da família ou amigo", explica Vanessa.

RooftopEmCasa: o espaço também é uma galeria de arte.

Comida e cultura

O RooftopEmCasa conta com um menu variado, com massas, carnes e risoto. De entrada, vale pedir a porção de camarão frito e o steak tartare. Há ainda opções de drinques e um cardápio de vinho mais enxuta, mas com rótulos sem erro.

Na agenda cultural do RooftopEmCasa, estão incluídas apresentações de jazz ao vivo nas noites de terças e quintas, sessões de cinema ao ar livre, além cardápios autorais com jantares exclusivos. A casa tem ainda espaço dedicado à apreciação de charutos e outros para exposições e intervenções artísticas notáveis.

Na última semana do mês é organizado o Encontro do Livro, que traz autores de grandes editoras e obras literárias de renome — enviadas um mês de antecedência aos membros — para uma conversa intimista acompanhada de rótulos especiais para acompanhar o encontro.

Serviço: Endereço: Rua Groenlândia, 1564, Jardim Europa, São Paulo. Funcionamento: de segunda a quarta, das 10h30 às 23h; quinta e sexta, das 10h30 à meia-noite. Sábado, das 13 às 22h. Instagram:@rooftopemcasa