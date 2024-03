Bolsa Birkin pode ser melhor investimento do que o ouro, diz especialista

O valor de uma bolsa Birkin dispara a partir do momento em que ela sai da loja Hermès.

Isso se deve, em parte, ao fato de que não é qualquer pessoa que pode comprar a bolsa. Somente clientes com um histórico considerável de compras na marca têm a oportunidade de ter uma peça do tipo.

Segundo informações do Yahoo Finance, mesmo os compradores mais fiéis da Hermès não podem escolher o modelo exato da Birkin que desejam. A marca permite que as butiques comprem um número fechado de Birkins por temporada, e o estilo das bolsas raramente é conhecido com antecedência, de acordo com a Sotheby's.

O processo, apelidado de "Jogo da Hermès" apenas gerou mais desejo pela bolsa. Para contornar isso, os entusiastas desembolsam dezenas de milhares de dólares no mercado de revenda. Graças à sua exclusividade e ao seu status de peça de investimento, o valor de uma bolsa Birkin é muito maior do que seu preço de etiqueta, de cerca de US$ 12.000.

"O valor de revenda das bolsas Birkin e Kelly nos últimos 10 anos ultrapassou o do ouro", disse James Firestein, fundador da plataforma de revenda e autenticação de luxo OpenLuxury, à Fortune.

"Conheço vários casos em que as pessoas dobraram seu dinheiro com base na compra de um produto há 10 anos e o revenderam hoje em condições impecáveis", disse ele.

Para alguns compradores, uma bolsa Birkin não é um acessório de alta qualidade, mas um investimento que vale a pena. Dos proprietários de Birkin com quem ele trabalhou, Firestein estima que 75% realmente usam as bolsas, enquanto os 25% restantes guardam o item como investimento.

"É semelhante a comprar um Piccaso e guardá-lo em sua casa, porque você pode olhar para ele, pode apreciá-lo", disse Firestein.

Lenda da Birkin

Em 1984, a falecida atriz Jane Birkin estava sentada ao lado de Jean-Louis Dumas, presidente executivo da Hermès na época, em um voo de Paris para Londres. Birkin disse que não conseguia encontrar uma bolsa que atendesse às suas necessidades como jovem mãe. Então, ela desenhou o design dos seus sonhos, de acordo com a CNN. Dumas impregnou a bolsa com elementos equestres, dando-lhe o visual característico da Hermès.

A Birkin alcançou seu status icônico pelo fato de ter sido vista no braço de muitas celebridades nos anos 90 e 2000 - e em Sex and the City. Mas foi somente na década de 2010, quando o mercado de revenda on-line alcançou as massas, que o hype se tornou estratosférico.