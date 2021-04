Netflix: os filmes do Oscar e as novas séries que estreiam em maio

Demorou, mas está chegando o dia. Neste domingo, 25 de abril, acontece o Oscar, a premiação mais esperada do cinema e agora do streaming. Para quem ainda não viu, segue abaixo a lista dos 18 indicados deste ano que podem ser vistos na Netflix. Entre eles está Mank, do diretor David Fincher, o recordista de indicações, que concorre em dez categorias.

Fora da premiação, a Netflix divulgou as séries e filmes que chegam agora no mês de maio. Confira abaixo os títulos, as resenhas e as datas de estreia. Prepare a pipoca e boa diversão.

Indicados ao Oscar

Mank (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção)

Os 7 de Chicago (Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Canção Original)

A Voz Suprema do Blue (Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção)

Era uma Vez um Sonho (Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Cabelo e Maquiagem)

Uma Canção para Latasha (Melhor Documentário de Curta-Metragem)

Shaun, o Carneiro, o Filme: a Fazenda Contra-Ataca (Melhor Animação)

Crip Camp: Revolução pela Inclusão (Melhor Documentário)

Destacamento Blood (Melhor Trilha Sonora Original)

Festival Eurovision da Canção: a Saga de Sigrit e Lars (Melhor Canção Original)

Se Algo Acontecer... Te Amo (Melhor Curta-Metragem de Animação)

Professor Polvo (Melhor Documentário)

A Caminho da Lua (Melhor Animação)

Pieces of Woman (Melhor Atriz)

Rosa e Momo (Melhor Canção Original)

O Céu da Meia-Noite (Melhores Efeitos Visuais)

O Tigre Branco (Melhor Roteiro Adaptado)

Amor e Monstros (Melhores Efeitos Visuais)

Relatos do Mundo (Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Fotografia)

Séries

O Legado de Júpiter: Volume I (7/5/2021)

Quando a primeira geração de super-heróis precisa passar o bastão para os filhos, as tensões aumentam — e as antigas regras não se aplicam mais. Uma série de Mark Millar, estrelando Leslie Bibb e Josh Duhamel.

Quem Matou Sara?: Temporada 2 (19/5/2021)

Para se vingar, Álex terá de revelar o lado mais sombrio da irmã e aceitar o fato de que nunca conheceu a verdadeira Sara.

Lucifer: Temporada 5 – Parte 2 (28/5/2021)

Lucifer protagoniza um retorno memorável à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe. E vem pegando fogo.

Special: Temporada 2 (20/5/2021)

Afastado da mãe, Ryan continua explorando o mundo por conta própria, enfrentando todos os altos e baixos da vida e do amor.

Love, Death & Robots: Volume 2 (14/5/2021)

De aventuras selvagens em planetas distantes a encontros perturbadores perto de casa: a antologia vencedora do Emmy está de volta com novas histórias instigantes. Produzida por David Fincher.

Ragnarok: Temporada 2 (Em breve)

Na iminência do caos e do desastre ambiental, Magne busca ajuda em sua luta contra inimigos colossais e enfrenta seu irmão incontrolável.

O Método Kominsky: Temporada 3 (28/5/2021)

Um novo capítulo se abre para Sandy, que deve lidar com uma difícil perda, um problema financeiro, uma reunião importante e um grande impulso na carreira. Estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins.

Família Upshaw (12/5/2021)

Uma família negra de classe média faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com desafios cotidianos nesta série de comédia. Estrelada por Mike Epps e Wanda Sykes.

Halston (Em breve)

Ewan McGregor estrela a minissérie de Ryan Murphy que mostra a ascensão e queda do primeiro estilista americano a se tornar uma celebridade.

Selena: A Série – Parte 2 (4/5/2021)

A carreira de Selena decola e ela se esforça para se manter fiel a seus princípios, passar mais tempo com a família e expandir os negócios.

Garota de Fora: Temporada 2 (7/5/2021)

Na nova temporada desta série, Nanno está de volta para expor os problemas da escola e dos colegas — e, desta vez, ela não está sozinha.

Eu Vi: Temporada 3 (14/5/2021)

Uma mansão horripilante. Uma melodia sinistra. Um gato demoníaco. Mais pessoas comuns compartilham histórias assustadoras de seu passado — e a verdade é apavorante.

O Vizinho: Temporada 2 (21/5/2021)

Javi achava que já tinha dominado essa coisa de ser super-herói, mas ainda vai precisar enfrentar uma concorrência improvável e alguns visitantes extraterrestres.

Imóveis de Luxo em Família (31/5/2021)

Este reality show acompanha a família Kretz e sua imobiliária de luxo em Paris.

Outlander: Temporada 5 (11/5/2021)

Com a proximidade da Revolução Americana, Jamie precisa escolher um lado. Claire promove um grande avanço da medicina. Brianna faz uma descoberta terrível. Estrelado por Caitriona Balfe e Sam Heughan.

The Bold Type: Temporadas 1, 2, 3 e 4 (8/5/2021)

Elas trabalham numa revista de Nova York. Agora, essas três mulheres precisam descobrir como equilibrar carreira, romance, amizade e a vida na cidade grande. Conforme o cenário muda, Jane desbrava novas áreas como jornalista, Kat explora sua identidade e Sutton tenta realizar suas ambições na carreira. Na terceira temporada, novos desafios pessoais e profissionais fazem com que o trio tente equilibrar trabalho, romance e muito mais. Na quarta, as mulheres enfrentam novas situações que põem seus relacionamentos e esforços pessoais à prova.

Da Coreia para o mundo

A Caminho do Céu (14/5/2021)

Existe vida nos lugares e nas coisas das pessoas que morreram. Um homem com síndrome de Asperger e seu tio ex-presidiário descobrem e relatam essas histórias para quem ficou.

Olá? Sou Eu! (22/5/2021)

Fracassada e infeliz, uma mulher sente que perdeu a alegria de viver — até dar de cara com uma versão mais jovem de si mesma, que aparece exigindo mudanças.

O Mito de Sísifo (29/5/2021)

Depois de um incidente estranho, um engenheiro descobre segredos perigosos e conhece uma mulher que veio do futuro procurar por ele.

Amor, Casamento e Divórcio (13/5/2021)

Três mulheres bem-sucedidas do mundo do rádio passam por uma reviravolta quando seus casamentos felizes começam a desmoronar.

Loucos Um Pelo Outro (Em breve)

Um homem e uma mulher descobrem que são vizinhos e pacientes do mesmo consultório psiquiátrico. Mesmo incomodados, não conseguem evitar os encontros frequentes.

Racket Boys (Em breve)

Um clube formado por estudantes disputa o campeonato juvenil de badminton.

Filmes

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (21/5/2021)

Após uma invasão zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura pela zona de exclusão para realizar o maior assalto de todos os tempos. Criado e dirigido por Zack Snyder, o filme é estrelado por nomes como Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera e Matthias Schweighöfer.

A Mulher na Janela (14/5/2021)

Confinada pela agorafobia, uma psicóloga fica obcecada com seus novos vizinhos e quer resolver um crime violento que testemunhou de sua janela. Estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore.

Oxigênio (12/5/2021)

Neste filme francês, uma mulher acorda em uma unidade criogênica totalmente sem memória. A reserva de oxigênio começa a se esgotar, e ela precisa se lembrar de quem é para sobreviver.

Milagre Azul (27/5/2021)

Um grupo de crianças e o dono do orfanato onde moram se unem a um marinheiro rabugento para uma lucrativa competição de pesca esportiva, na tentativa de salvar a instituição.

Monstro (7/5/2021)

Um jovem estudante talentoso se vê envolvido em um roubo seguido de morte e luta para provar sua inocência contra um sistema judiciário que já o condena. Produção executiva de John Legend, estrelando Kelvin Harrison Jr, Jennifer Hudson e Jeffrey Wright.

O Divino Baggio (26/5/2021)

Um relato dos 22 anos de carreira do craque italiano Roberto Baggio, incluindo a difícil estreia nos campos e os conflitos com alguns de seus treinadores.

500 Mil Quilômetros (7/5/2021)

Depois de alcançar a marca de 500 mil quilômetros rodados, um caminhoneiro enfrenta a ameaça de perder o emprego para um novo estagiário.

Ferry (14/5/2021)

Antes de construir um império das drogas, Ferry Bouman volta à sua cidade natal em uma missão de vingança que põe à prova sua lealdade — e encontra um amor que muda sua vida.

Sicario: Dia do Soldado (15/5/2021)

Para investigar cartéis mexicanos suspeitos de terrorismo, um agente federal pede a ajuda de um assassino. Mas essa guerra acaba virando uma batalha pessoal. Estrelado por Benicio Del Toro.

Boi Neon (10/5/2021)

O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas. Estrelado por Juliano Cazarré, o filme é vencedor de prêmios internacionais e nacionais, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Irmã Dulce (15/5/2021)

A história de uma mulher que enfrentou todas as adversidades para dedicar a vida aos mais necessitados, deixando um legado que perdura até hoje. Dirigido por Vicente Amorim, estrelando Bianca Comparato e Regina Braga.

Operação Overlord (2/5/2021)

Na véspera do Dia D, soldados americanos partem para uma missão em território inimigo e descobrem um segredo sobrenatural que ultrapassa até mesmo os piores pesadelos.

Death Note (1º/5/2021)

Um aluno descobre que pode matar qualquer pessoa ao escrever o nome dela e acaba desenvolvendo um complexo de Deus para criar um novo mundo.

Death Note II – O Último Nome (1º/5/2021)

O justiceiro Light se infiltra no círculo íntimo do detetive L. Uma apresentadora de TV encontra um segundo caderno e se torna discípula de Kira.

Death Note: Iluminando um Novo Mundo (1º/5/2021)

Após a morte de Kira, aparecem seis cadernos no mundo. Ryuzaki, o protegido de L, tenta encontrar os assassinos, que são ajudados por três Ceifeiros.

Documentários e especiais

Explicando... Dinheiro: Minissérie (11/5/2021)

Nós gastamos, emprestamos, economizamos. Agora é hora de falar sobre o dinheiro e suas armadilhas — de cartões de crédito a cassinos, de fraudes a financiamentos.

Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica (26/5/2021)

Arroz, quiabo, até mesmo o famoso macarrão com queijo. A culinária afro-americana teve (e tem) grande importância no cenário gastronômico dos Estados Unidos. Nesta minissérie, Stephen Satterfield analisa esse impacto.

Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração (5/5/2021)

O assassino em série conhecido como Filho de Sam se tornou uma obsessão para o jornalista Maury Terry, convencido de que o caso estava relacionado a uma seita satânica.

Atentados em Londres (26/5/2021)

Este documentário conta a história dos atentados contra minorias em Londres, em 1999, e a corrida para encontrar o extremista de extrema-direita responsável pelas explosões.

Soy Rada: Serendipia (27/5/2021)

O humorista argentino Agustín Aristarán, conhecido como Soy Rada, está de volta para falar sobre família, filhos, magia e música.

Peter Tatchell: Do Ódio ao Amor (12/5/2021)

Este documentário conta a história do ativista de direitos LGBTQIA+ Peter Tatchell e sua luta por justiça em meio a controvérsias e comoções políticas.

The Last Days (19/5/2021)

Este documentário vencedor do Oscar conta a emocionante história de cinco judeus húngaros que resistiram ao terror do holocausto e do domínio de Hitler.

Crianças e família

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 3 (21/5/2021)

Os jovens na Ilha Nublar estão de volta para mais uma temporada em que, juntos, tentam fugir da ilha habitada por dinossauros.

Zé Coleta: Temporada 2 (4/5/2021)

Hank, Zé Coleta e os amiguinhos Walter, Donny e Dona Mona soltam a imaginação em aventuras emocionantes dentro e fora do quintal.

EncrenCão (28/5/2021)

A vida privilegiada de um cão mimado vira de cabeça para baixo quando ele se perde e precisa aprender a sobreviver nas ruas da cidade grande.

Anime

Castlevania: Temporada 4 (13/5/2021)

A influência de Drácula cresce à medida que Belmont e Sypha investigam os planos para ressuscitar o famoso vampiro. Alucard luta para abraçar sua humanidade.

Eden: Temporada 1 (27/5/2021)

Criada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2), a história de robôs que cuidam da última criança humana tem direção de Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist).

Kuroko no Basket (15/5/2021)

Kuroko, Kagami e o resto do time enfrentam os adversários mais difíceis da região com um objetivo em mente: vencer o torneio de inverno.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.