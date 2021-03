Netflix confirma segunda temporada da série "Cidade Invisível"

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 2, que a série Cidade Invisível terá uma segunda temporada. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da plataforma, em um vídeo estrelado por Marcos Pigossi, o protagonista.

Segundo comunicado enviado à imprensa, a nova temporada da produção nacional irá retratar outra região do Brasil, não mais o Rio de Janeiro. Os novos personagens que irão habitá-la, no entanto, são segredo. O elenco ainda não está confirmado, mas trará novidades.

Cidade Invisível foi sucesso de público e crítica e chegou a ficar na lista do top 10 das atrações mais vistas do serviço de streaming em mais de 40 países. A trama conta a história de um fiscal ambiental (Pigossi) que busca descobrir os reais motivos da morte de sua esposa - que parecem estar ligados diretamente ao surgimento do boto rosa na praia.

Talvez vocês fiquem hipnotizados pelos olhos de @marcopigossi e não consigam entender muito bem o que ele tá falando, então vou reforçar aqui: a segunda temporada de Cidade Invisível está CONFIRMADA ❤️ pic.twitter.com/BID0h2mYSR — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 2, 2021

Nessa investigação, ele acaba se deparando com seres mitológicos do folclore brasileiro, como Cuca, que é interpretada por Alessandra Negrini, Saci Pererê, Iara e Curupira; e corre contra o tempo para salvar sua família de uma maldição.

"É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Foi o meu primeiro projeto 100% brasileiro e eu não poderia estar mais feliz com a oportunidade de seguir contando essa história. Recebi muitos comentários, li bastante sobre o que as pessoas desejam para a continuação, e estou levando tudo em consideração para trazer ao público uma sequência bacana", celebrou Carlos Saldanha, criador e coprodutor da série.

O enredo é inspirado em uma história desenvolvida por Carolina Munhóz e Raphael Draccon, tendo Mirna Nogueira como roteirista-chefe. A série é dirigida por Luis Carone e Julia Jordão.