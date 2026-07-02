Musical 'tick, tick... BOOM!' ganha curta temporada em São Paulo

Na crista da onda de musicais com ótimas bilheterias no Brasil, o circuito cultural de São Paulo recebe, em julho, a curta temporada do espetáculo tick, tick... BOOM!. A peça inspirou o filme de mesmo nome de 2021, indicado ao Oscar em 2022.

Aclamado desde sua estreia Off-Broadway, o espetáculo recebeu sete indicações ao Drama Desk Awards, incluindo Melhor Musical, e conquistou o Outer Critics Circle Award de Melhor Musical Off-Broadway.

A montagem brasileira chega à capital paulista após uma carreira bem-sucedida nos palcos do Rio de Janeiro. Ficará em exibição de 9 a 19 de julho no Teatro Viradalata, na zona oeste. Tem no elenco Matheus Boa, Camille Dutra e Diego Montez, com direção de Luiza Lewicki, Julia Varga e Marcela Pires, e direção musical de Caio Loureiro.

A crônica da urgência contemporânea

A narrativa acompanha Jon (vivido por Matheus Boa), um jovem compositor prestes a completar 30 anos. Enquanto trabalha como garçom em Nova York, ele tenta finalizar o musical que acredita ser a grande virada de sua trajetória artística. Pressionado pelo namoro com Susan (Camille Dutra), que deseja estabilidade fora da metrópole, e pelo sucesso corporativo de seu melhor amigo, Michael (Diego Montez), Jon se vê paralisado diante do dilema de abandonar seu sonho em troca de segurança financeira.

O espetáculo foi escrito na década de 1990 por Jonathan Larson, criador do fenômeno Rent, e ganhou projeção global massiva em 2021, quando foi adaptado para as telas do cinema pela Netflix. O filme tem direção de Lin-Manuel Miranda e é protagonizado por Andrew Garfield. O papel rendeu ao ator um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar.

Embora tenha sido concebida há mais de três décadas, a obra opera como um espelho fiel de discussões urgentes do mercado contemporâneo, como a ansiedade de performance, a síndrome do impostor e a frustração profissional em uma sociedade obcecada pelo sucesso precoce.

"Cenário, figurinos e a própria movimentação das cenas foram concebidos para criar uma experiência imersiva, que aproxima os espectadores dos conflitos e sonhos vividos pelo protagonista", destaca a equipe de direção, compartilhada por Luiza Lewicki, Julia Varga e Marcela Pires. Ambas as profissionais somam passagens por grandes produções nacionais, como Beetlejuice e Querido Evan Hansen.

A atmosfera intimista da peça é sustentada por uma banda de quatro músicos, que executam a trilha sonora ao vivo e preservam a energia do rock alternativo e do pop que marcam as composições originais de Larson. A direção musical é assinada por Caio Loureiro, com arranjos vocais inspirados na versão consagrada de Stephen Oremus.

Onde comprar ingressos de tick, tick... BOOM!?

Produzida pela Play It! Produções, a curta temporada paulistana terá apresentações concentradas em duas semanas no Teatro Viradalata, com ingressos já disponíveis a partir de R$ 60 nas plataformas digitais.

As apresentações acontecem quinta, sexta, sábado e domingo às 20h00; e sábado e domingo às 16h00, no Teatro Viradalata (Rua Apinajés,1387, São Paulo).