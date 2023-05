Montblanc celebra o prazer da escrita em biblioteca de Londres

Com as raízes na cultura da escrita, Montblanc organizou um evento para lançar o segundo capítulo de uma campanha global que destaca o poder inspirador das bibliotecas em todo o mundo como fontes de conhecimento, inspiração e descoberta.

A Lumley Library no Royal College of Surgeons em Londres foi o cenário perfeito para apresentar The Library Spirit -- Episode: London, uma campanha que explora a cidade como um destino literário com sua atemporalidade britânica e pontuada por sua energia subversiva.

Convidados como Karen Elson, Suki Waterhouse, Little Simz, Callum Turner, Will Sharpe, Alex Pettyfer, Sam Claflin, David Gandy e os brasileiros Victor Collor e Wendy Andrade uniram-se ao CEO da Montblanc Nicolas Baretzki e o diretor artístico da Montblanc Marco Tomasetta para a noite dentro da biblioteca histórica, cercada por suas fileiras de livros magníficos e raros.

Em vez de um tapete vermelho tradicional, os convidados posaram em frente a uma parede de livros com formas inspiradas em origami, antes de desfrutar de bebidas e música ao vivo. Reforçando a conexão da Montblanc com o universo da escrita e da palavra, símbolos de caligrafia foram projetados em tempo real na moderna escadaria preta do prédio.

Canetas-tinteiro e o relógio Montblanc 1858 Iced Sea

O menu do chef Jackson Boxer serviu ingredientes sazonais de origem local em mesas cobertas com toalhas também decoradas com arte de caligrafia. Durante o jantar, os convidados foram brindados com uma apresentação de palavras faladas por Raven Smith e uma apresentação musical ao vivo de uma das principais estrelas da campanha, a modelo e musicista Karen Elson.

Peças-chave apresentadas na campanha foram reveladas dentro da biblioteca, entre elas a caneta-tinteiro Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Doué Classique, que celebra a aventura literária de Julio Verne, a Mini Bag Soft, inspirada na arte da escrita, a mochila Meisterstück Soft e a bolsa Soft 24/7 construídas para quem vive em constante movimento, bem como o relógio Montblanc 1858 Iced Sea com seus códigos de design atemporais e elegante mostrador cinza evocando o gelo alpino.

Com imagens capturadas pelo fotógrafo Mariano Vivanco, The Library Spirit -- Episode: London apresenta o ator James Norton, a modelo, cantora e autora Karen Elson e o modelo Arthur Gosse. A história visual contrasta a elegância clássica de Londres com os atributos que vêm de abraçar o lado alternativo da cidade, uma união improvável de elegância não convencional.