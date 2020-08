Moda infantil: Marisol lança marca de roupas do Mundo Ripilica

A marca de moda infantil Marisol está lançando uma nova coleção inspirada no Mundo Ripilica, série animada assistida por mais de 8,5 milhões de crianças que é exibida na Discovery Kids e no Youtube desde 2017.

As roupas da coleção Mundo Ripilica serão destinadas a crianças de 1 a 10 anos. Serão 52 referências e duas coleções por ano, todas feitas em malha, entre camiseta, shorts, legging e conjuntos. Nas estampas, estarão todos os personagens animados: Lilica, Donna, Joana, Zep, Zilipet, Guidos, entre outros.

“O Mundo Ripilica é resultado do desejo da Marisol de se conectar com o público infantil através do entretenimento, estimulando a imaginação das crianças. Agora, queremos também transpor essa experiência para peças de roupa que dão forma às aventuras da Lilica, Donna, Joanna e outros personagens, contribuindo para uma infância sadia e feliz”, diz o presidente da Marisol, Giuliano Donini.

A primeira temporada do Mundo Ripilica, produção da marca de vestuário infantil Marisol, foi lançada no canal Discovery Kids e no Youtube em 2017. Em 2019, a animação chegou ao Amazon Prime Video e ganhou versões em espanhol e inglês. Em outubro, novos episódios do desenho serão lançados no Brasil. Segundo um levantamento da Marisol, 57% das crianças de 4 a 8 anos já assistiram a animação no país.

No Brasil, o mercado de licenciamento movimentou 18 bilhões de reais só em 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Licenciamento. 60% dos produtos desse mercado voltados para o público infantil. Entre os segmentos principais estão roupas, com 21% de representatividade, seguido de brinquedos (18%), volta às aulas (10%) e editorial (10%).