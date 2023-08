Messi na cozinha: jogador assina cardápio do Hard Rock; saiba onde provar no Brasil

Além de assinar recentemente o contrato com o Inter Miami, Leonel Messi também entra na cozinha e apresenta aos fãs seu prato preferido: a milanesa. Junto ao Hard Rock International, o jogador incluiu no menu dos restaurantes o novo sanduíche de milanesa de frango "Messi Chicken Sandwich".

Os fãs do jogador poderão experimentar o Messi Chicken Sandwich em unidades do Hard Rock Cafe no Brasil em Curitiba, Florianópolis, Gramado, Porto Alegre e Ribeirão Preto e no menu de serviço de quarto de Hard Rock Hotels selecionados.

“Estou empolgado em levar os sabores do meu país, a Argentina, para o mundo com o lançamento do Messi Chicken Sandwich, inspirado em um dos meus pratos favoritos, a milanesa”, diz Messi. “Mal posso esperar para que meus fãs em todo o mundo experimentem um dos meus pratos preferidos da infância e que ainda me faz sentir em casa, onde quer que eu esteja”, completa.

O Messi Chicken Sandwich é inspirado no amor de Messi pela milanesa, um prato muito popular na Argentina. O peito de frango é acompanhado por queijo provolone derretido, aioli de ervas, salada de tomates frescos e rúcula, servidos em pão artesanal tostado.

“Leo Messi não é apenas um dos maiores atletas e ícones culturais do planeta, mas um embaixador muito alinhado com os valores da nossa organização”, disse Jim Allen, presidente da Hard Rock International. “Estamos honrados em fazer uma parceria com alguém que incorpora o espírito vencedor em todas as áreas de sua vida e iremos recebê-lo nos EUA como um integrante da família Hard Rock”, completa.

Além de provar o prato, os clientes também podem desbloquear experiências digitais através de um código QR na embalagem do sanduíche, como uma mensagem de boas-vindas do próprio Lionel Messi, além de jogos de perguntas e respostas sobre o craque e compras online.

No Brasil, o sanduíche possui preço aproximado de R$ 62.