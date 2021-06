Messi confessa receio de contrair covid-19 durante a Copa América

Lionel Messi, atacante da Argentina, confessou no domingo, um dia antes de estrear em mais uma Copa América, que teme contrair a covid-19, em meio a uma série de infecções em times rivais.

Jogadores ou dirigentes de Bolívia, Colômbia e Venezuela foram diagnosticados com o vírus mesmo antes de o torneio sul-americano começar na noite de domingo em Brasília.

Messi, que atuará com a Argentina no jogo inicial contra o Chile no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, disse que o medo de contrair o vírus é generalizado no elenco.

"Isto nos preocupa, porque é um risco para todos pegar a Covid", disse ele aos repórteres. "Tentamos ser cuidadosos, mas não é fácil. Estas coisas acontecem."

"Tentaremos fazer tudo que pudermos para que ninguém a pegue, mas às vezes não depende somente de nós mesmos."

Não se acredita que Messi tenha sido vacinado, embora a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) tenha dito em abril que recebeu vacinas e que pretendia aplicá-las a todos os jogadores antes do início da Copa América.

A Argentina deveria ter sido uma das sedes da Copa América deste ano, mas desistiu na última hora devido a uma disparada de casos de Covid-19. O torneio foi transferido ao Brasil, apesar de o número de mortos do país ser segundo maior do maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

