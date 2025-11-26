EXCLUSIVO: 10 carros dos anos 1980 mais buscados atualmente no Brasil

Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.
Um estudo realizado pela Webmotors Autoinsights, plataforma especializada em dados do mercado automotivo brasileiro, revelou quais são os veículos dos anos 1980 que mais atraem buscas na plataforma atualmente.
A pesquisa analisou as buscas e visitas realizadas entre janeiro e outubro deste ano, considerando modelos fabricados entre 1980 e 1989 em todo o país.
O Chevrolet Opala, um ícone da montadora americana, lidera a lista, continuando a ser um verdadeiro clássico que chama atenção por onde passa. Logo atrás, aparecem o Volkswagen Fusca, o Volkswagen Gol, a Ford F-1000, o Chevrolet Monza, o Chevrolet Chevette, o Volkswagen Passat, a Chevrolet Caravan, o Fiat 147 e o Toyota Bandeirante.
Em relação às cores mais procuradas, o cinza se destaca, seguido pelo branco, azul, vermelho e preto.
Confira abaixo o ranking dos modelos dos anos 1980 mais procurados na Webmotors entre janeiro e outubro de 2025.
O Chevrolet Opala é um dos grandes ícones da indústria automotiva brasileira, produzido entre 1968 e 1992. Reconhecido por sua robustez, conforto e excelente desempenho, o modelo foi inspirado no Opel Rekord e se destacou, especialmente, pelo motor de seis cilindros em linha de 4.1 litros. Este motor oferecia uma potência variada entre 88 e 171 cavalos, com versões de transmissão manual de 4 marchas e automática de 3 marchas. Além disso, o Opala ganhou fama pelo design sofisticado e por suas opções de carroceria, que incluíam sedã, cupê e perua, consolidando-se como um símbolo de luxo e performance no Brasil.
Em termos de dimensões, o Opala era um carro de porte considerável, com cerca de 4,7 metros de comprimento e peso entre 1.300 kg e 1.500 kg, dependendo da versão. Sua suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido, combinada com freios a disco na frente e tambor na traseira, garantiam uma condução estável e segura. Além disso, o carro oferecia conforto e recursos inovadores para a época, como direção hidráulica, ajuste de altura do volante e até ar-condicionado com saídas para os passageiros traseiros.
Com uma aceleração de zero a 100 km/h entre 10 e 17 segundos e velocidade máxima variando entre 155 e 180 km/h, conforme o modelo e ano, o Opala se destacou tanto pelo desempenho quanto pelo seu estilo. Ele foi produzido em várias versões, incluindo a sofisticada versão Diplomata e a esportiva SS, que fizeram sucesso entre os entusiastas. A produção do Opala foi prolongada ao longo dos anos, com adaptações que o mantiveram relevante, tornando-o um verdadeiro clássico, altamente valorizado por colecionadores até os dias de hoje.
O Volkswagen Fusca é um verdadeiro símbolo do automóvel, amplamente reconhecido pelo design simples, mecânica resistente e pelo motor boxer refrigerado a ar, montado na traseira. Equipado tradicionalmente com um motor de 4 cilindros opostos (boxer), sua potência variava entre 30 e 59 cavalos, dependendo do modelo e do ano. A tração traseira era uma de suas características mais marcantes. Com desempenho modesto, o Fusca alcançava uma velocidade máxima entre 110 e 125 km/h, e sua aceleração era mais lenta, com 0 a 100 km/h sendo atingido entre 23 e 35 segundos, o que refletia seu foco na durabilidade e economia de combustível em vez de alta performance.
Em termos de dimensões, o Fusca é um carro compacto, com cerca de 4 metros de comprimento, 1,54 m de largura e uma altura aproximada de 1,5 m. Ele acomoda até cinco pessoas de forma confortável e pesa entre 800 e 900 kg, o que facilita tanto sua condução quanto a manutenção. Seu consumo de combustível era bastante eficiente para a época, com médias entre 6 km/l na cidade e até 12 km/l na estrada, dependendo do modelo e das condições de uso.
Além de sua resistência mecânica, o Fusca é um ícone do estilo retrô, tendo se tornado um dos carros mais bem-sucedidos do mundo, especialmente no Brasil, onde foi produzido por várias décadas. Com suspensão independente nas rodas dianteiras e traseiras, freios a tambor e transmissão manual de 4 marchas, ele é simples, fácil de manter e reparar. Essa combinação de fatores fez do Fusca um carro altamente valorizado por colecionadores e entusiastas de veículos clássicos, sendo amplamente apreciado pela sua confiabilidade, facilidade de manutenção e o charme nostálgico que transmite.
Lançado no início dos anos 1980 no Brasil, o Volkswagen Gol rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país, destacando-se por ser compacto, acessível e de fácil manutenção. Equipado com motor dianteiro, o Gol foi oferecido em versões que variavam de 1.0 a 1.6, com potências que, ao longo dos anos, chegaram a alcançar de 75 a 110 cavalos nas versões mais recentes e flex. A tração dianteira e o câmbio manual de 4 ou 5 marchas, dependendo da geração, eram características que visavam oferecer praticidade e economia, tanto no consumo quanto na manutenção.
Seu design era simples e funcional, com dimensões compactas, variando de 3,8 a 4 metros de comprimento e largura em torno de 1,65 m, proporcionando conforto para até 5 ocupantes. Nas versões iniciais, o Gol trazia recursos básicos de conforto e segurança, como direção hidráulica nas versões mais avançadas. Já as gerações mais modernas começaram a incorporar itens como airbag, freios ABS, ar-condicionado e vidros elétricos, tornando o carro mais completo e alinhado com as necessidades da época. Seu desempenho urbano e equilíbrio de consumo de combustível ajudaram a consolidá-lo como um modelo de fácil adaptação ao dia a dia das cidades.
O Gol também se destacou pela durabilidade e facilidade de reparos, características que o tornaram uma escolha popular entre os brasileiros. Ao longo de sua produção, o modelo passou por várias atualizações e evoluções, mantendo-se relevante no mercado e garantindo seu lugar como um dos carros mais vendidos e queridos do Brasil, especialmente no segmento dos compactos.