Marcos Proença inaugura spa para cabelos de 630m² em São Paulo

Um novo local voltado para a beleza será inaugurado nesta quinta-feira (6), em São Paulo, sob comando do renomado cabeleireiro Marcos Proença. Porém, não se trata de mais um salão sob a alcunha do cabeleireiro celebridade, mas de uma flagship de 630 metros quadrados na avenida Europa com sociedade com a atriz Flavia Alessandra.

Para este novo empreendimento, a dupla criou um espaço sensorial, com salão de beleza e um spa luxuoso para cabelos.

“Nós estamos em busca do novo, para que a cliente se sinta bem e confortável, porque elas são o nosso motivo, a nossa alegria. Por isso, a imagem do salão caminha junto com o nosso desejo de deixar as mulheres mais belas em um ambiente muito agradável", diz Marcos Proença.

Sobre o espaço sensorial, Proença exalta a relação com a natureza presente no espaço em meio à cidade de São Paulo. "São 160m² de área verde no salão, que possibilitará a sensação de relaxamento e bem-estar a partir de tratamentos feitos no ambiente em contato com a natureza. A ideia é que nossos clientes possam receber tratamentos capilares em nosso spa exclusivo e especial", diz.

Marcado por uma vegetação exuberante, o jardim criado pela paisagista Fernanda Sahyoun traz espécies nativas do Brasil. “Alguns destaques das plantas que incluímos no projeto são Araçá amarelo, Grumixama, Jabuticabeira e a Palmeira Juçara, nativas da Mata Atlântica. A palmeira juçara foi escolhida por ser uma espécie elegante e ameaçada de extinção. A ideia é valorizar a biodiversidade brasileira, mostrar que podemos utilizar cada vez mais espécies da nossa rica flora e trazer de volta as espécies que habitavam o local”, comenta Sahyoun.

Na casa de 500 metros quadrados haverá três salas de maquiagem, 32 bancadas para serviços de cabelos, e um spa com tratamentos capilares.

"A Wella estará presente no novo espaço com marcas do mesmo grupo, como a Nioxin, Sebastian e We do; a L’Oreal fará parte do nosso lavatório principal e a Kerastase, do mesmo grupo, estará em nosso spa; Cadiveu, Gama, Keune, Brae e Truss também irão compor nosso time de marcas para cabelos, além da Kiko Milano para maquiagem", diz Proença.

Com projeto assinado pelo escritório de arquitetura Carolina Maluhy & Partners, a decoração do espaço teve como foco o encontro entre o feminino e a brasilidade, com a união entre os conceitos materializada com grafismos indígenas de mulheres Kaiapó.

"O projeto é assinado pela arquiteta Carolina Maluhy que, vivendo fora do Brasil, percebeu ainda mais a importância de manter nossa flora em evidência. Por isso, partimos do conceito que une a brasilidade e o feminino, a partir da referência estética aos grafismos indígenas de mulheres Kaiapó", explica o cabeleireiro.

Já a parceria de Proença com Flavia Alessandra não é recente. "Conheci a Flavia há mais de 15 anos, durante um trabalho. Ficamos muito amigos, fui até padrinho de casamento dela. Ela tinha muita vontade de empreender e, pelo nosso histórico de amizade e parceria, disse que não poderia ser com outra pessoa, senão eu. Então, foi tudo muito orgânico. Um amigo e parceiro de negócios", diz o cabeleireiro.

“O projeto é a realização de um sonho profissional, que existe desde o início da minha parceria com o Proença. Poder estar ainda mais perto do universo feminino é o que mais me estimula, pensando nesse segmento da beleza e do bem-estar como aliados na autoestima e no cuidado da mulher”, conta a atriz e empresária.

