Maior diamante branco já leiloado será colocado à venda em Genebra

O maior diamante branco já leiloado, o 'The Rock' com 228,31 quilates, será colocado à venda na próxima quarta-feira em Genebra.

"Trata-se de um excepcional diamante talhado em forma de pera", declarou à AFP Max Fawcett, gerente da joalheria Christie's.

"Está estimado entre 20 e 30 milhões de dólares (entre 100 a 150 milhões de reais)", afirmou Fawcett.

O último recorde obtido pela Christie's por um diamante branco similar (163,41 quilates) foi de 33,7 milhões de dólares em novembro de 2017, também em Genebra.

O "The Rock" é maior que uma bola de golfe e foi extraído de uma mina na África do Sul no início dos anos 2000. Posteriormente, foi vendido pela Christie's a um colecionador.

O "The Rock" será apresentado junto ao "The Red Cross Diamond", um diamante amarelo de 205,07 quilates.

"O valor estimado é de 7 a 10 milhões de francos suíços (35 a 50 milhões de reais). Grande parte de sua venda será doada ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, informou Fawcett.

A gema original foi extraída em 1901 em uma mina sul-africana da empresa De Beers e pesava cerca de 375 quilates, segundo a Christie's.