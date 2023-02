Maior cestinha da NBA: saiba quanto é a fortuna bilionária de LeBron James

LeBron James aumentou sua ampla lista de conquistas nas quadras de basquete na noite de terça-feira, quando marcou 38 pontos na derrota do Los Angeles Lakers e superou o recorde de pontuação da carreira de Kareem Abdul-Jabbar na NBA.

Outro de seus feitos impressionantes: tornar-se bilionário enquanto ainda domina uma liga da qual faz parte há duas décadas.

James, 38, tem patrimônio líquido de cerca de US$ 1,1 bilhão, de acordo com o índice de Bilionários da Bloomberg, que calculou sua fortuna pela primeira vez. Seu patrimônio é uma combinação do salário na National Basketball Association – dezenas de milhões de dólares por ano nas últimas temporadas –, além de patrocínios, investimentos e sua própria empresa de consumo e entretenimento, a SpringHill Co.

Conhecido como “King James” desde que sua prodigiosa carreira no ensino médio levou o Cleveland Cavaliers a selecioná-lo como a primeira opção do draft da NBA em 2003, James há muito tempo dizia que queria ser bilionário. O jogador circula entre executivos e jantou com Warren Buffett, que o aconselhou em uma entrevista na TV em 2015 a “fazer investimentos mensais no fundo de índice de baixo custo”.

“Alguém vai acabar se saindo melhor com isso ou aquilo, mas alguém vai acabar se saindo muito pior com isso ou aquilo também”, disse Buffett, agora com 92 anos, que ocupa o quinto lugar no índice de pessoas mais ricas do mundo da Bloomberg, com uma fortuna de US$ 109,1 bilhões. “A experiência deles é ganhar muito dinheiro fazendo algo que executam extremamente bem, mas geralmente não vão conseguir dedicar tempo para se tornarem investidores profissionais. Portanto, é o mesmo conselho que dou a 99% das pessoas.”

James provou ser parte dessa exclusiva fatia de 1%.

A SpringHill foi recentemente avaliada em cerca de US$ 725 milhões depois que James e seu parceiro de negócios Maverick Carter venderam uma participação minoritária a um grupo de investidores, entre eles a Nike, empresa com a qual James fechou um lucrativo patrocínio vitalício no final de 2015. Esse acordo deve render a James US$ 1 bilhão ao longo da vida.

James também trabalhou com empresas como a cadeia de restaurantes Blaze Pizza, tendo comprado uma fatia no valor de dezenas de milhões de dólares. O atleta embolsou mais de US$ 100 milhões depois que a Beats Electronics foi vendida para a Apple por US$ 3 bilhões em 2014. Em 2021, James converteu sua participação de 2% no Liverpool FC em 1% no Fenway Sports Group, controlador do clube de futebol que administra um portfólio no valor de cerca de $ 10 bilhão.

James, que fechou um salário de US$ 44,5 milhões este ano, registra uma média de 30 pontos por jogo para o Lakers, a sétima maior pontuação na liga. Também ocupa o 12º lugar em assistências e está entre os 30 primeiros em rebotes - ainda enchendo a folha de estatísticas depois de cerca de 20 anos na NBA.

James indicou que seu objetivo é continuar jogando o tempo suficiente para entrar na quadra com seu filho, Bronny, aluno do último ano do ensino médio, visto por muitos como um candidato de elite. Eles formariam a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na NBA.

“Meu último ano será jogado com meu filho”, disse James ao Athletic há um ano. “Não tem a ver com dinheiro nesse ponto.”

