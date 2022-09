Lethicia Bronstein inaugura flagship de 3 andares na Oscar Freire

Após 15 anos desde que cravou seu nome na rua Oscar Freire com seu atelier de noivas, a estilista Lethicia Bronstein retorna para a rua de comércio de luxo em São Paulo. Desta vez, o empreendimento terá proporções diferentes de 2007, quando tinha apenas 80 metros quadrados. A flagship que será inaugurada amanhã (3), terá 900 metros quadrados divididos em 3 andares, que também abrigará a sede administrativa da empresa.

Conhecida no mercado por seus vestidos de noivas e festas, Bronstein precisou se reinventar durante a pandemia, quando as celebrações e casamentos foram cancelados. Foi assim que surgiram duas novas marcas: Pietra e Le Bronstein. A primeira batizada em homenagem à filha, é voltada para uma moda mais confortável, com vestidos para o dia a dia, e a segunda, uma moda mais casual, de jeans a camisas e blazers.

A flagship abrigará a marca Le Bronstein, enquanto o Atelier Lethicia Bronstein continuará no bairro do Itaim Bibi.

A escolha do número 441 da Oscar Freire é simbólica. Foi na conhecida via que Bronstein abriu seu primeiro ateliê. “Senti com a pandemia que a rua Oscar Freire tinha ficado de lado, mas recentemente, quando estava procurando um lugar para a flagship, voltei para o bairro dos Jardins e vi como [o bairro] estava vivo. A Oscar Freire tem um valor histórico e sentimental para mim”, comenta.

A estilista também pondera a preferência em inaugurar uma loja de rua e não em um shopping center. “Em um shopping center eu nunca teria uma loja deste tamanho. Quero prover uma experiência de compra, como o modelo antigo que a Daslu fazia”, comenta Bronstein sobre a venda de itens para além das roupas, como acessórios e itens para casa. “Se a cliente estiver procurando uma roupa para um jantar, podemos oferecer também um vinho para que ela possa levar”, diz.

Os itens que complementarão o portfólio da Le Bronstein serão de outras marcas, mas a empresária também pretende fazer collabs. A novidade deve chegar à loja até o final do mês, e também chegará à loja do Itaim Bibi após reforma prevista para o final do ano.

Após pedidos de clientes, serão incluídos peças da marca Pietra na flagship. Lethicia também irá ocasionalmente ao novo endereço para fazer atendimentos exclusivos para noivas.

O projeto é resultado de uma rodada de investimentos com valor não divulgado. “O maior objetivo dessa rodada não foi financeiro, mas trazer executivos e empreendedores para acelerar esse processo de crescimento”, comenta.

Dentre os investidores estão Edison Ticle, CFO da Minerva e Conselheiro do Grupo Soma; Reinaldo Nogueira, ex-sócio do BTG Pactual; Victor Mansur, sócio e tesoureiro da XP; Ana Oliva Bologna, presidente do Conselho e principal acionista das empresas de itens para casa, Astra e Japi; Mariel Pontes Oliveira, sócia da Olsix, holding com investimentos em Shoppings e Real Estate e a Tessera Ventures, veículo de investimento dos fundadores da Mosaico (dos Sites Buscapé, Zoom e Bondfaro).

Com o aporte, a empresária visa expansão internacional. “70% do projeto já está amarrado. Pretendemos levar as peças de noivas para os Estados Unidos. Minha marca começou com noivas, precisamos entrar no mercado como somos conhecidos por nossos produtos diferenciados. A ideia é começar desta forma e então, levar outros produtos”, finaliza.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade