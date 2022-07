LEGO lança conjunto de peças inspiradas na série The Office

Fãs de The Office agora podem brincar com o set da LEGO inspirado no escritório da Dunder Mifflin, empresa fictícia da icônica série famosa pela adaptação americana da rede NBC.

O formato do brinquedo é uma réplica detalhada com alguns dos lugares mais vistos dentro dos escritórios da Dunder Mifflin Paper Company, incluindo a recepção, as mesas das personagens Jim e Dwight, o escritório de Michael Scott e a sala de conferências.

O conjunto de 1164 peças, além de trazer detalhes como o grampeador de Dwight dentro de um gelatina, a caneca de melhor chefe do mundo de Michael Scott, e o gato que a Angela levava escondido para o escritório, inclui todos os mais notáveis personagens da trama.

Contudo, a LEGO diz que Andy não está incluso porque ele está trabalhando em suas “habilidades de gerenciamento”.

Por hora, o produto estará disponível para pré-venda nesta sexta-feira, 15, exclusivamente no Walmart dos EUA e Canadá. A partir de 1 de outubro será possível importar o produto direto do site da LEGO.

The Office tem duas versões: uma inglesa, exibida entre 2001 e 2003, e outra americana, que fez mais sucesso, transmitida originalmente entre 2005 e 2013.

Nos dois casos, a série é um falso documentário que mostra o dia a dia de um escritório mediano de uma empresa de papel. No Brasil, a série está disponível no Amazon Prime Video e HBO Max.