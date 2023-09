Le Cordon Bleu vai desembarcar em Curitiba, Belo Horizonte, Natal e Porto Alegre

Há cinco anos no Brasil, com unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Le Cordon Bleu já capacitou mais de 2.300 profissionais nos setores da hospitalidade e gastronomia, em uma parceria estratégica com a Ânima Educação. Desde o meio deste ano, oferece dupla certificação em unidades curriculares dos cursos superiores de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi (unidade Vila Olímpia). De planos para os próximos meses, o tradicional instituto francês vai expandir ainda mais, chegando a outras capitais como Curitiba, Belo Horizonte, Natal e Porto Alegre.

As novas unidades vão seguir o mesmo modelo, com dupla certificação, em parceria com instituições de ensino superior. Os professores da Le Cordon Bleu vão ministrar aulas para os alunos, além de treinar professores da Ânima, seguindo o padrão internacional do instituto.

A primeira parte da expansão começa ainda neste semestre nas instituições UnP (Natal/RN), IBMR (Rio de Janeiro/RJ) e UniRitter (Porto Alegre/RS). Para 2024, será a vez da UNA (Belo Horizonte/MG), da UniCuritiba (Curitiba), além da Anhembi Morumbi unidade da Mooca, em São Paulo. Atualmente, a Le Cordon Bleu tem 35 escolas em 20 países.

André Cointreau, presidente global da Le Cordon Bleu, avalia que as novas unidades fazem parte da uma estratégia mundial do instituto de estar presente em mais regiões, o que contribui para o desenvolvimento da gastronomia. "Gostaríamos de estar na Argentina, e em mais países na Ásia", diz.

Para o chef Patrick Martin, embaixador internacional do Le Cordon Bleu e diretor do Instituto em São Paulo, a parceria de longo prazo com a Ânima Educação é uma oportunidade para estabelecer novos parâmetros de qualidade não só do ensino técnico das artes culinárias, mas também em gestão de negócios.

“Nosso impacto é em todo o setor de gastronomia e hospitalidade. Estamos capacitando profissionais para que tenham condições de lidar com os mais diversos desafios que a área proporciona e potencializar seus negócios”, diz.

Até 2025, a expectativa é que outros cursos de graduação das Instituições de Ensino superior (IES) da Ânima passem a contar com parceria similar. Os cursos confirmados são: Bacharel em Turismo, Bacharel em Hotelaria e Curso Superior de Tecnologia em Eventos.

Culinary Village do Le Cordon Bleu

Para seguir a tradição do instituto francês de também ser um fomentador da cultura para além da gastronomia, a Le Cordon Bleu lançou, na quinta-feira, 21, o Culinary Village, na unidade da Vila Madalena. O espaço foi todo remodelado, criando diversos ambientes para integrar culinária e história.

Um dos espaços, chamado de Cozinha de Experiências e Inovação, é uma área para atividades multiculturais e culinárias. Este é um novo conceito de cozinha, priorizando um design e ambiente modernos e polivalentes. Empresas e clientes poderão utilizar o local para a realização de eventos personalizados, contando com o serviço de catering próprio da escola.

Outro ambiente é o Culinary Village Salon, uma sala de convívio equipada como um lounge restaurante, que vai receber degustações de vinhos, reuniões polivalentes, almoços e jantares e atividades de grupo, além de oferecer aulas práticas de serviço e hotelaria apoiadas por uma cozinha de produção no local.

Nina Horta

Um dos locais com mais memória gastronômica dentro do Culinary Village é o dedicado à escritora e jornalista Nina Horta, que faleceu em 2019, e marcou o cenário da culinária brasileira. A Biblioteca e Memorial Nina Horta conta com mais 2.500 livros que foram do acervo pessoal da escritora e que vão ficar à disposição para consulta no local. Ao lado do acervo foi recriada sua cozinha, com os armários que estava na casa dela, além de utensílios.