Dia do Sorvete: 10 sorveterias e restaurantes para se refrescar em São Paulo

A entrada da primavera sinaliza temperaturas ainda mais altas e, com isso, o desejo de se refrescar vira sempre a desculpa perfeita para provar receitas mais refrescantes, principalmente se for um sorvete. Não à toa, o Brasil lidera o top 10 países que mais consumem sorvete no mundo com média de 4,99 litros per capita (dados da ABIS 2022).

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e Setor de Sorvetes (ABIS), o mercado faturou mais de 13 bilhões de reais somente em 2022 e promete crescer ainda mais nas próximas estações. No Brasil, há registros que a receita chegou por volta do século XIX, desembarcando em terras cariocas a pedido da realeza portuguesa. Se naquele tempo apreciar o doce era um evento, hoje é possível encontrar variadas versões em diferentes endereços da cidade.

Para o Dia do Sorvete, Casual EXAME elaborou um roteiro com 10 endereços em São Paulo onde é possível apreciar receitas mais elaboradas assinadas por grandes chefs ou até mesmo nas versões clássicas como, por exemplo, no picolé e na massa (copinho ou casquinha).

Albero dei Gelati

Para a data, a Albero dei Gelati anuncia uma retrospectiva dos sabores que fizeram sucesso ao longo do ano e foram motivos de pedidos “bis” por seus clientes. A clientela fã dos gelatos agrícolas terá a chance de repetir sabores exclusivos que retornam entre os dias 23 a 30 de setembro para as coloridas vitrines das três unidades, produzidos com ingredientes naturais.

Dentre os queridinhos de 2023, será possível curtir o gelato Bolinho de Chuva, criado em janeiro em homenagem ao aniversário de São Paulo. A sugestão é feita com leite orgânico da Terra Límpida e doce de leite Goldy, servido com mini bolinhos de chuva dourados feitos na casa com farinha Mirella, ovos orgânicos da Fazenda Malabar, açúcar orgânico Native e polvilhados com canela.

Outra possibilidade será o gelato sabor Floresta Negra, preparado com base de leite orgânico fornecido pela Fazenda Terra Límpida, baunilha, da Vanilla Brasil e bolo de chocolate 100% da Raros Fazedores de Chocolate preparado na casa. Ele ainda é banhado em calda feita com licor e leva amarenas italianas, além de lascas de chocolate 80%, também da Raros Fazedores de Chocolate, para decorar. Uma homenagem a inauguração do endereço no Itaim com assinatura do mestre gelataio da Albero na Itália, Fábio Solighetto, o gelato Torta de Maçã, é a base de leite orgânico da Fazenda Terra Límpida e leva fatias da fruta cozidas em calda de açúcar e pedacinhos da massa da torta quebrados com leve toque de canela.

Os gelatos podem ser encontrados nos tamanhos pequeno R$16 (até 2 sabores), médio R$22 (até 2 sabores) e grande R$27 (até 3 sabores).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 342. Telefone: (11) 3063 -1821, Alameda Tietê, 198. Telefone: (11) 3062-2436, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413. Telefone: (11) 2776-7045 / Celular: (11) 97743-0217. Horário funcionamento das lojas: todos os dias das 10h às 23h.

Yū

O restaurante Yū oferece culinária japonesa tradicional com toques de modernidade no Itaim. Na casa há opções deliciosas como sorvetes de doce de leite e creme (R$ 23); o tradicional Mochi, massa de arroz com recheio de sorvete de chocolate, lichia, nutella ou doce de leite (R$ 27, 2 uni); além de fazer dupla perfeita com o Crepe de Maçã (R$ 28), a Banana Flambada (R$ 28), e o Petit Gateau de chocolate ou doce de leite (R$ 33).

Serviço: Rua Jeronimo da Veiga, 121 – Itaim Bibi – SP - Telefones: (11) 9 94456106 ou 3167-7774. De segunda a quinta das 12h às 15h e 18h30 às 24h. Sexta, 12h às 15h e 18h30 às 00h30. Sáb, 19h às 00h30.

Atsu

Para celebrar a data, o Atsui apresenta o Mochi de Sorvete (R$ 28), que consiste em um sorvete artesanal envolto por uma fina massa de arroz. Os sabores disponíveis são Lichia, Doce de Leite e Nutella. Tradicional da culinária japonesa, o Mochi é um bolinho feito de arroz consumido principalmente no Shogatsu (ano ovo japonês) e é sinônimo de sorte e fartura.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins. De segunda a quarta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quintas e sextas-feiras, das 12h às 15h e das 19h às 00h30. Sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 00h30. Domingo, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h. Telefone: (11) 3082-7177

QT Pizza Bar

Eleita a 51ª melhor pizzaria do mundo no ranking italiano 50Top Pizza World, a QT Pizza Bar uniu-se a Gelato Boutique para lançar uma pizza especial em comemoração ao Dia do Sorvete, celebrado nesta sexta (23). Batizada de Pizzamisù (R$45) em alusão ao tiramisù, sobremesa italiana que a inspirou, a receita especial leva massa de fermentação natural da QT, cobertura de creme de mascarpone, cacau em pó, merengue e, para finalizar, quenelles de gelato de café com vinho do Porto, criado especialmente para esta ação pela sorveteria queridinha dos paulistanos. Assim como a QT, a Gelato Boutique reverencia os sabores clássicos, mas também investe em criações autorais cheias de bossa.

O sabor especial ficará no menu até o dia 15 de outubro. Os 200 primeiros clientes que pedirem a pizzamisù, ganhará um voucher “compre um, leve dois” para provar qualquer sabor de sorvete em uma das unidades da Gelato Boutique, no Shopping Cidade São Paulo e em Pinheiros. Já os primeiros 200 clientes que visitarem as unidades da gelateria no período da ação e comprar qualquer sabor de sorvete, irá receber um voucher que dará direito a uma sobremesa (fragola i basílico, um delicioso cheesecake feito com geleia de morango e manjericão) na compra de uma pizzamisù na QT Pizza Bar.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096 - Cerqueira César. Telefone: (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656 Horários: Ter. a sex., das 18h às 23h. Sáb e dom., das 17h às 23h. Reservas: https://bit.ly/QTReservas

Fasano

Clássico da cena gastronômica de São Paulo, o Fasano oferece a mais alta gastronomia em um cardápio completo e sofisticado. E claro, o sorvete servido na casa, minuciosamente selecionado, segue o mesmo padrão. Com origem em Florença, zucotto é uma combinação gelada de sorvete, bolo e licor italiano, e, se você quiser experimentá-lo, pode pedir o Zucotto de pistache com chocolate (R$ 63) da casa.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone:(11) 3896 4000 / 3062 4000. De segunda a quinta, das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h

Abaru por Priceless

Localizado no coração do centro de São Paulo, o bar e restaurante Abaru por Priceless proporciona uma experiência única para quem quer desfrutar de uma das vistas mais belas da região. Do rooftop da casa é possível apreciar o Theatro Municipal e todo o entorno. De lá, o chef paraibano Onildo Rocha prepara uma seleção de pratos com ingredientes 100% brasileiros e com receitas que passeiam por sabores de diversas regiões do país das quais fez longas imersões e que resultaram em pratos que já viraram clássicos do menu como a sobremesa Oreo (R$ 30), feita com sorvete de flocos com cumaru e toffee de nibs.

Serviço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso seguro e exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.

Merci Brasserie

O restaurante do complexo Vila Anália, localizado na Zona Leste de São Paulo, te convida para uma rápida viagem para a França sem sair da capital paulista. A sobremesa Profiteroles et Chocolat (R$ 34) encanta pela textura macia e a suculência da calda de chocolate com um toque de refrescância trazido pelo sorvete de baunilha e avelã tostado.

Serviço: Rua Eleonora Cintra, 46 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2673-5378. Horário: Segunda e terça das 12h às 15h00 e das 19h às 23h. Quarta e quinta das 12h às 15h00e das 19h às 23h30. Sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h. Sábado das 12h às 00h (cozinha pausa das 17h às 19h). Domingo das 12h às 22h. Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia

Confeitaria Caramelo por Pedro Frade

Na Confeitaria Caramelo, localizada no interior do complexo gastronômico Vila Anália e no quiosque do Shopping Anália Franco, os sorvetes podem ser montados de acordo com a gosto do cliente: entre 1 e 3 sabores em um copinho (R$17), casquinha (R$ 20) e os potes para viagem de 690 ml (R$ 69) e 1,3 litro (R$ 99). O cardápio é vasto com mais de 15 sabores, entre eles pistache, frutas vermelhas, chocolate belga e, é claro, caramelo.

Serviço: Rua: Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Horário: Segunda a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 0hh. Domingo das 12h às 22h.

Gero Panini

O espaço idealizado pelo restaurateur Gero Fasano, oferece além dos tradicionais paninis italianos, a clássica sobremesa Romeu e Julieta – combinação de queijo e goiabada – que ganhou uma releitura gelada feita com um sorvete de queijo minas com calda de goiabada (R$ 27).

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3168-2494. Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h. Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h.

Tartuferia San Paolo

A Tartuferia San Paolo, o primeiro restaurante na América Latina dedicado as Trufas, oferece gastronomia italiana contemporânea. Sob a liderança da chef executiva Daiane Chad, utiliza o sorvete de maneira criativa na elaboração de opções irresistíveis como: Chocolamour, exclusivo brigadeiro de chocolate belga meio amargo com Trufas Negras, sorvete de mascarpone e farofa doce (R$ 29); Cannoli, com creme de ricota, sorvete de pistache e crumble de Amêndoas com Perfume de limão Sicilano (R$ 42); Merengue di Fragole, Crumble de amêndoas, morangos frescos, chantilly, tuile de suspiro acompanha sorvete de iogurte e coulis de morangos (R$ 32); e Torta Caprese, bolo cremoso de chocolate amargo e amêndoas, zabaione, cerejas Amarena acompanha sorvete de mascarpone (R$ 35).

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 302 – Pinheiros– SP. Mais 2 unidades. Reservas (11)9-7586-2644. Horário: Seg a qui, 12h às 15h e 18h30 às 23h. Sex, 12h às 15h e 18h30 às 24h. Sáb, 12h às 24h. Dom, 12h às 21h.