Sala VIP da Latam em Guarulhos vai ter produtos Trousseau

A briga das salas VIP para garantir a melhor experiência aos viajantes no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo, ganhou um novo elemento nesta disputa. A Latam fechou uma parceria com a Trousseau e vai oferecer os produtos da marca no lounge do Terminal 3. O kit inclui toalhas, hidratante, shampoo, condicionador e sabonetes.

Atualmente a Latam tem salas VIP próprias nos aeroportos de Guarulhos, Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia), Ezeiza/Buenos Aires (Argentina) e Miami (Estados Unidos). Segundo Ricardo Oliveira, head de parcerias e estratégias para o cliente do grupo Latam Airlines, a parceria começa com o Brasil, mas a ideia é que o serviço seja expandido.

"Além de Guarulhos, estamos estudando a viabilidade de levar essa parceria para nossos outros lounges, principalmente em Miami, que recebe um grande fluxo de clientes fiéis de todos os países com operação Latam", disse o executivo, com exclusividade a EXAME Casual.

Serviço VIP em Congonhas

No fim do ano passado, a companhia aérea passou a oferecer um serviço de transporte exclusivo para os passageiros Latam Pass Black Signature que embarcam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O mimo de luxo é oferecido quando o embarque no avião é feito de maneira remota, em que a aeronave não para no finger.

Assim que passam pelo portão, os clientes já são identificados e orientados a entrarem em um Audi Q8 e-tron 100% elétrico.

O serviço está disponível para embarque nos portões 13 ao 22 durante toda a semana, das 6h às 23h, sem necessidade de agendamento. Cada veículo transporta até três passageiros. Desde o início de 2023, a comodidade já era oferecia pela companhia aérea, mas o translado até o avião era feito por vans executivas.