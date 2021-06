Laerte Coutinho lança site com obra completa em seu aniversário de 70 anos

Neste dia 10 de junho, a cartunista Laerte Coutinho completa 70 anos e, em comemoração à data especial, lançou um site próprio com toda sua obra. O site traz também uma loja virtual, informações da vida de Laerte e prêmios recebidos, além de uma área para contato. O acervo com todas as obras está sendo catalogado e ainda em atualização, o portal já está disponível em (laerte.art.br).

Laerte Coutinho nasceu em São Paulo em 1951. Cursou pintura, desenho e teatro, e apesar de ter começado a graduação em Comunicação, passando por música e jornalismo na Universidade de São Paulo (USP), não chegou a se formar.

Ela foi uma das criadoras da revista Balão (quadrinhos) e da empresa Oboré (assessoria de comunicação para sindicatos). Laerte teve trabalhos publicados nos jornais O Pasquim, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo e nas revistas Veja e IstoÉ, entre outras publicações.