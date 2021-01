Kristen Stewart será a Princesa Diana em longa sobre o divórcio do casal real

Muitos filmes e séries já narraram a história da família real britânica. Incluindo a série The Crown, que desde 2016 relembra o império britânico e seus monarcas. Porém, a quarta temporada da série da Netflix, lançada no ano passado, trouxe um dos momentos mais aguardados do público, a aparição da princesa Diana. Considerada a princesa do povo, a história de Diana ganha um novo roteiro, desta vez sob a direção de Pablo Larraín e atuação de Kristen Stewart.

Está faltando dinheiro para viajar? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

O filme Spencer (sobrenome de solteira de Diana) gira em torno de um único fim de semana em uma das casas da família real, em Sandringham, quando Diana toma a decisão de terminar seu casamento com o príncipe Charles.

O filme, que será produzido e lançado pela NEON, comunicou a sinopse: “Dezembro de 1991: O casamento do Príncipe e da Princesa de Gales esfriou há muito tempo. Embora os rumores de casos e divórcio tenham crescido, a paz foi ordenada para as festividades de Natal em Sandringham. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Este ano, as coisas serão muito diferentes.”

Stewart, que interpreta o papel principal, disse sobre o filme: “Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem Diana foi em um ponto crucial de sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo; Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela.”

Nesta semana foi divulgada a primeira foto de Stewart caracterizada como Diana, que já nos dá uma ideia do que esperar da figurinista vencedora do Oscar, Jacqueline Durran. Para a parte musical, Jonny Greenwood, do Radiohead, foi escalado para compor a trilha sonora do filme.

O longa conta ainda com a participação dos atores Sally Hawkins (A Forma da Água), Timothy Spall (Harry Potter) e Sean Harris (Missão: Impossível – Fallout). Atrás das câmeras, está o diretor Pablo Larraín, que dirigiu o filme Jackie inspirado na primeira dama Jacqueline Kennedy, e o roteirista Steven Knight, de Senhores do Crime.

Spencer está programado para ser lançado no final deste ano, com as filmagens programadas para acontecer na Alemanha e no Reino Unido.