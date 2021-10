Kourtney Kardashian e baterista Travis Barker anunciam noivado

A estrela de reality show Kourtney Kardashian e o músico Travis Barker estão noivos, e o casal compartilhou o que pareceu ser um pedido de casamento em uma praia.

Os dois publicaram no Instagram fotos de si mesmos em meio a um arranjo de flores vermelhas e velas brancas perto do mar, e Kourtney acrescentou a legenda "Para sempre".

Um representante de Kourtney confirmou o noivado.

Sua irmã, Kim Kardashian, publicou um vídeo separado do casal se beijando que mostrou Kourtney com um grande anel de diamante ao som da canção "Marry You" de Bruno Mars.

Travis, baterista da banda de rock Blink-182, também compartilhou mensagens de congratulações para o casal.

O site de notícias de celebridades TMZ disse que a proposta aconteceu em um hotel à beira-mar de Montecito, no Estado norte-americano da Califórnia.

Kourtney, de 42 anos, e Barker, de 45, assumiram o relacionamento oficialmente em fevereiro.