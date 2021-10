Johnnie Walker lança edição de Red Label inspirada em La Casa de Papel

O rótulo escocês Johnnie Walker apresentou a edição limitada de Johnnie Walker Red Label inspirada na série global da Netflix, La Casa de Papel.

A garrafa conta com ilustrações de alguns dos personagens e os adereços mais conhecidos da série, como o famoso macacão vermelho, que se juntam ao símbolo da marca Striding Man. Os últimos cinco episódios serão exibidos, a partir do dia 3 de dezembro, na Netflix.

Assim como os mistérios presentes na série, os fãs mais engenhosos encontrarão mensagens ocultas ao projetarem a garrafa sob a luz ultravioleta: algumas palavras de despedida de um dos principais personagens. Estão disponíveis globalmente, apenas 150 mil.

“Assim como muitos fãs ao redor do mundo, também fomos atraídos pela ação que se desenrolou no submundo fictício de La Casa de Papel. Temos o prazer de marcar o clímax desta série com esta garrafa de design exclusivo e edição limitada. Vou assistir com um copo de Johnnie Walker na mão e uma garrafa de lembrança para ter para sempre”, comenta Julie Bramham, Diretora de Marketing Global de Johnnie Walker.

A edição limitada de Johnnie Walker Red Label La Casa de Papel estará disponível, no Brasil, a partir da segunda quinzena de novembro.