GP de São Paulo de F1: Ingressos serão vendidos a partir de hoje

A organização do GP de São Paulo da Fórmula 1 parece confiar no avanço do plano de vacinação contra covid-19 no Brasil, e principalmente na capital paulista. Um sinal disto é que será iniciada a venda de ingressos para o evento que ocorrem em Interlagos a partir desta sexta-feira, 18.

O plano é fazer da prova o primeiro grande evento com público no estado desde março de 2020, quando a pandemia interrompeu boa parte dos eventos esportivos, retomados em alguns casos sem espectadores.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, os organizadores do GP Brasileiro acreditam que poderão reunir até 40 mil pessoas em cada um dos três dias de evento, totalizando assim, 120 mil espectadores ao longo do final de semana do GP Brasileiro de F1.

Aos fãs de corrida será exigido a apresentação de um documento que comprove a aplicação das duas doses da vacina. No último dia 13, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que até 15 de setembro todos os residentes do estado deverão ter recebido pelo menos a primeira dose do imunizante.

Em 2020, o GP do Brasil foi cancelado devido à situação da pandemia do coronavírus no país, sendo a última etapa brasileira realizada em 2019, que contou com 158.213 espectadores.

