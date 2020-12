Hugh Keays-Byrne, vilão de “Mad Max”, morre aos 73 anos

Hugh Keays-Byrne, o Immortan Joe de Mad Max, faleceu aos 73 anos nesta quarta-feira, 2. A notícia foi divulgada pelo cineasta Ted Geoghegan em sua conta no Twitter onde diz que Hugh era “um ser humano absolutamente maravilhoso que lutou muito por questões ambientais e humanitárias”. A causa da morte ainda não foi revelada.

Hugh participou de dois filmes de Mad Max, onde interpretou o principal vilão. Em 1979, Keays-Byrne apareceu como Toecutter, o líder de uma gangue de motociclistas que aterrorizava uma pequena cidade na Austrália. Mais de 30 anos depois, Hugh voltou às telas de Mad Max para interpretar Immortan Joe, o governante tirânico do deserto australiano que liderou os War Boys em Mad Max: Fury Road de 2015.

Byrne também foi escalado para o filme Justice League: Mortal como Martian Manhunter — no entanto, o projeto estagnou enquanto estava nos estágios de desenvolvimento. Nos anos 2000, o ator estrelou a franquia Farscape, antes de retornar às telas em 2015.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020